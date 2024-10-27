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自由開講》李克強逝世週年與偽裝的兩岸人民血脈相連、血濃於水

2024/10/27 09:30

◎貝洛雅人

李克強曾貴為中共第二號人物都冤死了？中共一貫對台灣人民說兩岸人民血脈相連、血濃於水。還有人說兩岸人民一家親，均是中共的大謊言，語言遊戲而已？又「台灣人最不怕的三件事：地震、颱風，以及解放軍說要軍演？」提到：中國也相當擅長製造謠言，例如「發動萬台無人機攻陷台灣」的誇張論述對台灣人進行恐嚇。

李克強（右）曾貴為中共第二號人物。（歐新社檔案照）李克強（右）曾貴為中共第二號人物。（歐新社檔案照）

李克強去年3月卸任國務院總理，突然在10月27日死亡，應該可以享福，做自己愛做的事，及享有天倫的家庭；但此景不在？退位不到8個月死亡，到如今還餘波蕩漾。為什麼李克強至今還被人民紀念？因人有憐憫人的心，猶太人的智者也說：「憐憫人的人有福了！因為他們必蒙憐憫。」

區分中共社會主義民主與西方民主主義自由

在極權的國家並不罕見，高官突然消失、死亡、自殺的情況；又習近平被稱為獨裁者更加容易。李克強的突然死亡，只要中共的統治存在一天，中國人民就不可能獲得真正的民主自由。中國只能由共產黨一個黨來領導，決不能有反對黨……等。

中共自毛澤東、鄧小平、習近平領導下，中共繼續實行社會主義民主制；與加拿大政治學家馬克弗森主張西方民主主義自由是有很大差別的。在西方政治學的學術傳統上「自由主義民主」（Liberal Democracy），自由是形容詞，民主是 名詞，而且至少在理論上就與「社會（主義）民主」（Social Democracy）有所對比。他在自由民主之中修補自由民主，這是他一生的志業。

李克強的死因眾多紛紜？

前中國國務院總理李克強去年十月廿七日驟逝，當時民眾在他位於安徽省合肥市的故居外擺放大量花卉進行悼念。（美聯社檔案照）前中國國務院總理李克強去年十月廿七日驟逝，當時民眾在他位於安徽省合肥市的故居外擺放大量花卉進行悼念。（美聯社檔案照）

習上任以來，原以往的「集體領導」變成「集權」，李淪為最弱勢的總理，原本主掌經濟大權的國務院，卻在習分權下，被降格為聽令辦事的機構。

李畢業於北京大學，曾在中國著名經濟學家厲以寧門下學習財政和經濟學。《南早》指，原本被看好擔任中國經濟改革的主導者角色，但在過去十年中，隨著中共中央總書記習在黨內地位逐漸鞏固，他的權力逐漸減弱。李被視為「共青團派」人物，雖然在總理任內時有和習不同調。李曾在2020年5月28日的總理記者會上提到中國當前有6億人口，每個月收入只有1000元人民幣左右。

李在最後告別中直截了當地，稱讚負責制定國務院重要政策的高層人士，並不斷提到「人民的聲音」和「人民的力量」。李去年3月卸任國務院總理，在與國務院工作人員告別時喊話警告：「人在幹，天在看，蒼天有眼」，被外界認為是在隱射習近平及共產黨，引發突然傳出病逝消息。

又西方七宗罪，其順次序為：傲慢、嫉妒、憤怒、怠惰、貪婪、暴食及色慾。以上事實的描述引發習對李，嫉妒李是知識分子氣息、庶民情懷和清醒的改革開放意識，及他的親民情懷。李和習的不同調？習憤怒的內心假想李的傲慢唱反調？引發殺機。目前的視頻與報導至少有6則以上，可能是習指使中共中央辦公廳主任蔡奇害死李的任務？

人外有人，天外有天的真理

行不義的人，會受到自己良心的譴責，也會受到上天的審判，李克強的冤死，應驗「人外有人，天外有天」的真理。又俗語說：囂俳無落魄的久（Hiau-pai bô lo̍k-phik ê kú）

目前的研究與視頻都看到習的權力被分散，並且他的掌權搖搖欲墜？前中央黨校教授蔡霞說：習第一個5年反腐敗，消除異己，安插自己的人馬。經濟有一些問題：1.有20年中國經濟快速增長吃了胡溫、江朱他們20年的紅利。2.李克強給撐著，他一直努力排除干擾推動中國經濟盡可能健康發展。她又說目前中共經濟徹底的瓦解，習違背經濟建設為中心的黨基本路線、武漢病毒堅持清零3年，及躺平式的開放。

李克強逝世的週年前夕，我以宗教人對他的遺孀、女兒表示關心，總有一天深信上帝會為她們伸張正義的。誠如學者Edmond Jacob說：上帝之諸特性~~有上帝的公義、上帝的憤怒、上帝的慈愛、上帝的信實、上帝的智慧……等。 5月4日發表：《李克強雖死猶生傳安徽3百萬人清明自發花祭》：儘管傳出中國清明期間，前國務院總理李克強故居安徽省為防大規模悼念活動，當地遭部署大量監控、維穩人員。台媒稱被解讀是合肥人以最大誠意向李敬意，更是中國歷史上罕見的自發公祭活動。

李逝世的週年，剛好是禮拜日，有一位希伯來的詩人說：「是的，他為我們成就了大事。我們多麼快樂啊！」期望也對他的遺孀、女兒說的。李逝世的週年，勢必有很多中國人民會紀念，可能年年會紀念的。

（作者為台灣長老教會退任牧師）


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