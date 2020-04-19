自由開講》支持全面落實性平教育！拒絕校園言語暴力！

◎張明旭

（人本教育基金會「上學看運氣！？」網頁）

在抽完「上學看運氣！？」這支籤後

聽著這些片段中極為傷人的話語

不禁想起...那兩個就在身旁、可能你我都會覺得有些片段似曾相識的故事...

第一個「他」，是個長得有點像是鍾明軒的學生。

他覺得自己是男生，且是個喜歡化妝及打扮得美美的男生。他功課沒有很好、也沒有很差，但他從來也沒有欺負過其他人，他所喜歡的，只是和幾個女同學一起聊彩妝、一起去指甲彩繪、一起聊心裡事。

但是，某一天，他的世界改變了。他的導師在看到他昨天剛弄好美美的指甲彩繪後，突然暴怒地吼出了這段話：你「有病」嗎？！「好好的男人不做」，偏要把自己搞成這樣「不男不女」的！不覺得「噁心」嗎？

從此，他的綽號變成了「死娘砲」。

從此，他的身旁總是會傳來「不男不女」的譏笑聲。

從此，班上男同學開始拒絕和他互動。

而對於這些狀況，這位導師總是「視若無睹」；但即便如此，他仍是努力做自己，不理會身旁的惡意，因為他知道自己並沒有錯；而這一切直到他重新分組後，才終於回歸原貌。

第二個「他」，是個功課很好的學生。

他想談戀愛已經很久了，就像身旁其他國中學生一樣，只是他沒想到，那個總是陪在自己身邊、機車的要命、每次都硬要自己把作業借給他抄的死黨，在某天下課時，突然傳來那樣的簡訊。

他嚇到了，心跳得很快，但又跟跑100公尺的感覺不同，腦海裡不知為何滿滿是死黨那機車而又有點可愛的笑容。就在他愣愣呆在那邊的時候，突然其他男同學衝過來搶走手機，男同學們笑他「發春」、「起秋歐」、「三八」，他生氣地衝過去，幾個人扭成一團。

這時，老師過來大聲喝斥，一把沒收了他的手機...。接著，他被叫去老師辦公室，看到死黨、以及死黨的媽媽都在旁邊，然後老師苦惱而又不開心地講出了那段話：ＯＯ媽媽，你兒子真的「不太正常！」他居然和隔壁男生告白，真是夠「誇張」的。唉...不過這也難怪，畢竟他就生長在這種「缺乏父愛」的「破碎」家庭，難怪會「生病！」

（作者提供）

死黨的媽媽一直哭、一直哭、哭著道歉；那個平常有點痞有點帥的死黨，在旁邊有點發抖地不發一語、眼框泛紅。

他嚇到了，他覺得自己好像做錯事了。

他不知道該怎麼辦

從此以後，他和死黨兩人就沒有再講過話...但他，永遠記得那天死黨的神情、以及過往燦爛的笑容...

或許，在你的求學過程中，從未接觸過類似上述的事情，也未曾聽過這些極為傷人的歧視暴力話語。那麼，恭喜你，你很幸運。

因為在許多的校園中，這類校園言語暴力可能是某些人每一天都必須忍耐的「日常痛苦」，就如同人本教育基金會之前的調查結果。

這些言語暴力，有些是針對性別，有些是針對成績、長相、身材，有些則是針對性傾向、性別氣質、性別認同、以及各式各樣、許許多多的原因，但不論針對的是哪種因素，其所帶來的傷害，很可能都不是輕輕一笑能夠帶過去的...

這些暴力傷害的背後，所凸顯的不只是結構性的權力問題，更是性平教育、人權教育、公民教育的落實不足，不只是學生，更包含校內的教職員工！在共同拒絕校園言語暴力的同時，希望大家能夠一起支持師資培育「全面確實」納入性平、人權、及公民教育，讓校園能夠更進一步成為每個孩子都能自在成長的友善空間！

（性別平等教育大平台專案經理）

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