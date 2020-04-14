自由開講》粉紅口罩又怎樣：戰勝刻板印象，實現真正自由！

◎洪昱睿

口罩應該戴什麼顏色才符合自己的性別或身分？最近傳出，在口罩實名制政策下，有男童不願（或羞於）戴粉紅色口罩，因害怕遭到同儕的異樣眼光這樣的疑慮，為此日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特率防疫團隊男性官員集體戴上粉紅色口罩，向外宣示「什麼顏色的口罩都可以戴」，希望大家不要太在意這種細節。

最近傳出，有男童不願（或羞於）戴粉紅色口罩，因害怕遭到同儕的異樣眼光這樣的疑慮，為此日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）特率防疫團隊男性官員集體戴上粉紅色口罩，向外宣示「什麼顏色的口罩都可以戴」，希望大家不要太在意這種細節。（資料照）

我認為這個議題的出現，正是突顯性平教育必須從小扎根，成人們的思考應該也要與時俱進的關鍵所在。筆者有一位老友，和筆者一樣都是直男（在任何情況下，都只能對女性產生愛戀）多年前就曾和筆者表示，自己其實很喜歡紫色、粉紅色、大紅色等傳統觀念上認為偏向女性的色彩，但是自己所擁有的物品都因為害怕外界異樣眼光而不敢使用這些色系，這也就是說，很多人可能就是因為這些外部的因素而必須壓抑自己，然而我認為這種壓抑可能就是在 初期就扼殺很多人在各領域的創造性的可能元凶之一。

其實也不只顏色的問題，日本的高中（含）以下學校常有所謂的「黑色校規」，泛指一些對學生的不成文的刻板規定，如頭髮不得燙染，天生捲髮或髮色不是黑色者必須提出證明，對女學生的內衣顏色加以規定等，雖然近年日本社會對於這樣類似的做法已經有不小的檢討聲浪，但是在最近武漢肺炎疫情延燒當中，仍有少數學校因所謂戴黑色口罩等有顏色的口罩容易給人是不良少年的印象等刻板理由，而要求學生只能戴白色口罩的現象發生。

事實上去年起板橋高中允許男學生穿裙子到校上課，就已引起了包括日本在內的很多網路社群上出現了好羨慕台灣這樣的呼聲。有人會認為這樣會造成性別認同的混淆，但是仔細地思考就會理解到，即便是學校做這樣的開放，也不是所有的男學生就會去穿裙子，而且要穿褲子或裙子也許只是個人在活動與審美上做出的選擇而已，和性別認同未必有百分之百的關係。

英劇《舅舅安迪》（英語：Uncle，又譯《廢柴舅舅》）劇中，外甥Errol說過這樣一段話：「男孩可以穿粉色，女孩也可以穿藍色，只有戰勝父權制社會對於男性刻板印象的要求，我們才能真正地實現自由。」，或許還蠻值得我們借鏡的。

（外語工作者）

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