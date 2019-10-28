自由開講》你會長大，有人會愛你，你值得被愛！

◎張明旭

10月24日早上，立法院教育及文化委員會召開了「性別平等教育法施行細則草案」公聽會，會議中關於適齡且合適性平教育的討論，不禁讓我回想起那個尚未有性平教育的年代。

我今年34歲，我和葉永鋕出生於同一年，當我念國中時，學校裡不僅沒有任何同志相關的資訊，在情感教育上也只有十分僵化且為恐嚇式的「兩性交往」。而在這樣「全面異性戀教育」的環境中，當時的我只聽過「同性戀」是拿來罵人，不知道其意義為何。但即便如此，在我國一、第一次喜歡上人時，我仍清楚意識到自己就是個「喜歡男生的男生」，直到現在仍是如此，可見性傾向與性別認同就是屬於自我的一部分，不會因為教學而被混淆或強行改變。

葉永鋕即是這樣校園霸凌的受害者。（圖片來源：台灣性別平等教育協會。）

我喜歡上這個男生的過程，可能跟許多人一樣，就是如此自然而然，因為他就是一個很好的「人」；然而，這樣單純的喜歡，卻使得當時的我逐漸面對恐懼與擔憂。這些恐懼與擔憂並非來自於我的喜歡或性傾向，而是來自於我在課本上找不到屬於自己的存在，我在校園及課程中都看不見自己未來的可能性，因為當時根本沒有相關的性平教育。

對於當年的我來說，別說是去想「未來能否和同性結婚」，光是擔憂同志身份被傳出去，擔憂家人可能會因此將我趕出家門或「不再愛我」，就已十分掙扎。這樣的掙扎、恐懼、及自我厭惡後來持續伴隨我很多年，也包含我曾因周遭環境不夠性別友善、覺得自己一輩子沒辦法被家人及社會接受、因此自殺未果的過程。也因此，當我後來接觸到性平教育後，常不禁在想，如果當年我的求學過程中，學校裡能有「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育」，那麼我的人生是否會稍微開心一點，那麼很多很多、可能比我遭遇更加難過事情的朋友，能否稍微活得像「人」一點？

勵馨基金會「多元性別之性別暴力調查」的結果顯示，四成多元性別者曾遭受過性別暴力，而其中最常發生的就是校園暴力及霸凌，面對此問題，本次教育部《性別平等教育法施行細則》的修正恰好指出了亟待落實的層面。透過明確定出性平教育「依法應涵蓋之範圍」，本次修正不僅減少了各種不實謠言的曲解、家長擔憂、以及教學上的模糊疑問，同時也實踐了母法《性別平等教育法》第一條「消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境」的立法目的。從「維護每一個孩子人格尊嚴」的角度出發，讓每個孩子從小透過正確的認識，逐步消除性別歧視，學會擁抱自我，學習尊重與同理每個不一樣的存在。也唯有如此，當孩子因自身性別特質及身體意象不符合性別刻板框架、並因此被外界傷害時，我們才能夠好好地接住他們、告訴他們：你沒有錯，錯的是那些傷害你的人們，請安心做自己，我們會陪著你；你會長大，有人會愛你，你是值得被愛的！

（性別平等教育大平台 專案經理）

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