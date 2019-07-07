自由開講》從台南市狼師案，看見性平教育及性平法應更全面落實！

◎張明旭

「19年前，N國小的同學陸續發覺張老師有問題，會彼此提醒不要單獨留下。某日，某女生巡完視聽教室的窗戶，依囑咐進去視聽教室內的音控室。張老師鎖上視聽教室的門，拿著棍子進音控室很兇的說：『把褲子給我脫掉！』女學生說：不要。張師便威脅她：『快一點，否則我要動手了。』女學生大哭。不久，她聽到視聽教室門口傳來密集的敲門聲（班上其他同學發現她落單了，拼命敲視聽教室的大門），便對張師說：『外面有人在敲門。』張老師卻說：『不要理他們。』後來有同學打電話到學校，說要找張老師，學校便廣播：請張老師到辦公室接聽電話。張老師就對正在大哭的女生說:『你做得很好，如果有人威脅你，要說：不要！』便離開。女學生驚魂未定，一直嚎啕大哭，回到教室後也無法繼續上課，班導師就叫她先回家休息。當天晚上，她曾想告訴爸爸，又擔心張老師如果被打死，爸爸會有刑責；因為不希望爸爸被關，就沒有講。隔天上學時，學校好像不曾發生什麼事般，很平靜。」



看到人本教育基金會新聞稿中的這段敘述，以及當時受到傷害學生的勇敢淚訴，真的很令人痛心。面對「平常表面上對自己很好的老師突然轉變為施暴者」，在如此的衝擊而又孤立無援的情況下，這些孩子唯一能依靠與求援的居然只剩彼此，當時的他們是多麼無助？那些傷痕與恐懼又折磨了他們多久的時間？那些當年受到傷害的孩子們，是否正在看著報導，痛哭落淚呢...

人本教育基金會昨日出面指控南市有位外號「大紅帽」的國小導師性侵學童案。（資料照）



有人問：當時那些大人在哪？



更多人在問：那些大人在做什麼？他們都不知道發生這樣的事嗎？



而結果令人非常震驚，從以下人本新聞稿以及當事人的訴說中，我們可以明確了解到，當時知道這些事情的大人其實並不少，但他們有些刻意迴避、有些協助隱瞞、有些則認為孩子在說謊...



「之後，校長帶著一盒水果，偕同主任及張老師親赴案家拜訪，當天有兩名派出所員警在場，聲稱可以做筆錄立即提告。校長卻向家長求情，請家長原諒老師不要提告，以免影響他（校長）的退休金；張老師則辯稱他的所作所為是要『教女學生提防色狼，並沒有錯！』最後，家長念及張老師當時才30歲、還很年輕，也不想為難校長，便答應不提告（當時刑法性侵害罪屬告訴乃論），但要求張老師必須立即轉走。受害女生當年只有10歲，覺得不能只是以轉校方式處理，她們向學校表示：張老師應該要關起來！主任找舉發的三個女生在音樂教室錄影蒐證。結束後，在場觀看的林姓女老師竟大聲責罵三個女生不要亂講話，還說：『張老師都要調走了，妳們還要怎樣？』之後就再也沒有下文了。」



「張老師表現出很關心學生、熱心助學（免費補救教學）、樂於幫助學校行政（長期在學校活動擔任攝影工作）的姿態，很快的就取得家長的信任。曾有女學生向家人反應被張老師親臉或抱坐大腿上，家人說：『那是老師喜歡妳、疼妳！』曾經有家長在班親會上，質疑游泳池女更衣室拍攝事件，張老師否認，並說：『這個年紀的學生都愛說謊。』於是不了了之。」



那些當年不相信孩子、把性騷擾性侵害說成是「老師疼你」、「老師是為你好」、「不可能，老師人很好」的大人們，如今是否跟孩子道歉了呢？



那些當年為了「不要太過為難對方」、造成更多孩子受傷的大人，如今是否跟這些孩子們道歉了呢？



這些我們並不清楚，但從這起令人心碎的校園性侵害性騷擾案件中，我們清楚看見性平教育以及《性別平等教育法》落實不足所帶來的嚴重影響！



正是因為對校長、教師、家長、學生的性平教育落實仍然不足，在這近二十年來，這位張姓教師才會有這麼多機會，利用校園性侵加害者的一貫手法，披上「關心學生的好人假面」，假「愛」之名傷害逼迫孩子，甚至還無恥地利用「練習防色狼」的名義對學生進行性侵！（更諷刺的是，在這起事件中，最具性平意識的，很可能就是這群只能互相救援的學生們）



正是因為性平教育的落實不夠、大眾對《性別平等教育法》1等相關法律的認知嚴重不足、以及台灣教育長期以來並未真正以學生為教育主體，所以當家長聽到孩子的「求救」時，才會直接反駁、甚至認為是謊言；當其他老師及校長聽到學生求救時，才會覺得自己可以迴避不碰觸此事，這近二十年來，才會有這麼多學生接連受害，甚至到現在仍充滿著愧疚、罪惡、自我厭惡、委屈、無助、恐懼等複雜的情緒...



所以，我們在此呼籲教育部以及台南市教育局應負起責任，全面落實校長、教師、家長、學生對完整性平教育及《性別平等教育法》與相關的法律認識（且不只包含在職教師的進修、師培體系的性平教育落實也應被涵蓋）！此外，由於本案目前學校接獲舉報人數就已超過20人，範圍包含兩校且橫跨近20年的時光，我們也相信實際受害人數絕對不只如此。面對如此龐大的問題，我們同樣認為台南市政府應組成專案小組，全面調查所有可能受害的學生狀況，並應協助受害學生行使權利，提供免費的心理諮商與資源！

註1：《性別平等教育法》是在2004年公告實施，也就是說至少這位張姓教師到S國小的後續這15年，全校都受此法之規範，但事實是，這位教師仍持續犯下這類傷害案件，直到今年六月才被解聘...

（性別平等教育大平台 專案經理）

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