自由開講》聽障生被巴頭事件所帶出的性平教育落實不足！

張明旭

日前臉書社團傳出一段疑似針對聽障學生的校園霸凌影片，發生時間是上週六、而地點則是台南市的一所高職。這起事件表面上是對於身心障礙同學的霸凌，但深入了解後卻可發現，實際原因根源是在於其他同學對於同志的性別歧視以及性平教育的嚴重不足！

校園應是每個孩子都能自在、平安成長的友善空間，而非偏見歧視傷害之所在。（資料照）

原本陳姓聽障學生和楊姓學生是好朋友，陳同學需要協助時，楊同學常會主動幫忙與照顧他，而在這過程中，拉手、環抱等肢體接觸都是很自然的行為，但其他同學卻因此以「你們在交往唷！」、「同性戀唷！」等以同志為笑柄的言詞來嘲笑，在眾人的嘲笑聲中，楊同學因此選擇刻意疏離陳同學。

上週六時，陳同學以和之前同樣的方式環抱楊同學，但楊同學卻因為這些嘲笑與「同儕眼光」，因此羞憤地甩開他，並在後續其他同學欺負陳同學時，疑似為了「想劃清界線」而跟著欺負，甚至以「你母親是智障」等話語羞辱好友。事情發生後，楊同學表示自己對當時的行為相當後悔...。

就像人本基金會南部辦公室張萍主任所提到的，楊同學的這些反應，明顯是被嘲笑後的直接反應，而更根本的問題則在於，兩人間友好的相處居然被其他同學以對同志的歧視來嘲笑，這才是性別歧視與霸凌之所在！而這過程中，所有同學的參與、起哄、放任、旁觀，也都顯示出台灣情感教育的不足。

這些狀況不只反映出學校及學生過往性平教育的嚴重缺乏，這些帶有羞辱與針對性的言行，也帶出台灣社會對身心障礙者的認識、同理、及尊重仍舊不足，在要攻擊他人時，這些偏見歧視就連同性別因素共同出現，形成更為強烈的傷害。而這狀況也讓人不禁想起最近金鐘獎得主余秀芷的得獎感言：這世界沒有障礙的人，只有障礙的環境。

在此，除了希望教育主管機關啟動調查，深入了解並改善該校仍存的性別歧視外，我們也希望國教署以及教育局處能負起責任，促使所有學校在完整性平教育、以及身心障礙平等認識的進一步落實！

校園應是每個孩子都能自在、平安成長的友善空間，而非偏見歧視傷害之所在！

（性別平等教育大平台專案經理）

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