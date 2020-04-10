自由開講》從「HIS CAFÉ」廣告，看見媒體強化的性別刻板印象！

張明旭

在我們的生活周遭，其實充滿了各式各樣的性別刻板印象，尤其是媒體，更是如此！今天筆者在車上，看到一則統一企業近期狂打的產品廣告——「HIS CAFÉ【扛起篇】」，這則廣告的主軸只有兩句話：

男人 為什麼「扛」？

因為可靠 才有男人樣

短短20秒，搭配背景強壯男性兩手扛起兩個小孩的畫面，這支廣告極度強調「只有能獨自扛得起整個家的男人，才有可靠男人樣」的形象，其相關的文字說明同樣如此強調。

先撇除這個商品在名稱本身就帶有「性別區隔」的爭論（註），我們想提出請大家共同思考的是：

真的只有獨自扛起整個家的男人，才會可靠？才會有男人樣？那和另一半、以及更多家人共同努力撐出整個家庭的男性，就不可靠？就沒有男人樣？

為什麼該獨自扛起整個家的只有男人？這是男性「必須獨自擔負的責任」嗎？

男性「優質」的形象，只能建立在如同廣告男主角「有力」、「強壯」等陽剛展現上嗎？那不是如此陽剛外在的男性又該怎麼辦呢？



仔細思考後你可能就會發現，這則廣告正是建立在二個大家耳熟能詳的性別刻板印象：男人才是「一家之主」、是個「男人」就該撐起整個家，而這種觀念不僅極度「父權」，更同時在男性及女性身上都添加許多不平等的枷鎖！

接著，讓我們更深入討論「家庭」這個形象：

你所想像及期待的家庭形象是什麼呢？

是家中只有某位成員「獨自扛起所有責任」，且因此發展出極不對等的家庭權力關係？

還是......所有家庭成員真正自願參與家庭的事務與分工，互相支持，彼此良性溝通與同理對方呢？



我想答案應該很明顯，這也是性平教育所教導且希望促成的，因為也唯有如此，小孩才能夠充滿平等、同理、以及真正有愛的環境中，自在開心地長大！

男性「優質」的形象，只能建立在「有力」、「強壯」等陽剛展現上嗎？（法新社）

而針對有些朋友詢問的：這則廣告會不會是「單親爸爸」？我們想提醒的是，如果真的是這種設定的話，這廣告反而可能會更加強化過度期待與不當壓迫。因為對於單親的家庭來說，該出現的從來就不是要求這位家長須獨自扛起全部責任，更不是添加這樣的過度期待在他身上，更為重要且根本的，應該是要著重在這個家庭的支持系統，讓其盡量的充足！

像是身旁幾位單親的朋友，他們其實都曾遇過相關「有苦必須自己吞」的狀況，因為台灣社會仍常常對單親家庭帶有負面刻板印象，這也造成許多單親家庭的家長與小孩因此背負「要顯示我自己扛得住、撐得住」、「一定要表現比其他人更好」等壓力與包袱，反而使得他們的生活更加辛苦。所以，如果這個廣告背景真的設定為單親家庭，那麼其所帶來的，不僅不會是表面上的貌似肯定，反而很可能強化所帶來的壓迫，這種欠缺真正同理的做法，也是性平教育所不贊成的！



性平教育從來不是只有在校園裡進行，而是該存在生活中的每個角落！當許多教育工作者努力推動性平教育時，常會遇到許多社會刻板框架所帶來的阻力，而這時除了拒絕這些可能帶有偏見或強化刻板印象的內容外，更重要的是機會教育，好好帶著孩子一起去了解這些性別刻板印象背後所存在的問題，讓性別平等的重要性更加深刻地留在他們的內心、以及這塊土地之上！



註：有些朋友說，依照這名字「HIS」以及強調「這是一款專為男人而生的咖啡」，也就是說女人不能喝這罐飲料囉？那如果有男性不愛喝這罐飲料，又該怎麼解釋呢？而也有些朋友可能會認為，雖然可能會讓人感到有些性別區隔，這就比較算是商品行銷策略及目標族群的標誌。但如果更深入從商品行銷策略及目標族群來看，可能就會發現更多相關問題，像是這款咖啡主打「專為男人而生」、多層次又平衡的風味就像「豐富又獨特的男人味」、「堅強和柔軟」的味道，但對此，可能很多朋友就會想反問，所以女性難道就不符合這些特質嗎？這其中的「差別」和「區隔」又為何？為什麼這些優點被說得好像只有男性才擁有呢？

（性別平等教育大平台）

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