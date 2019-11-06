自由開講》完整性平教育急需落實，崇尚陽剛的保守軍中更是如此！

張明旭

長官：我不討厭同性戀，但不要被我看到！



同袍：你不是男的嗎，怎麼力氣跟女生一樣小？



長官：那個OOO就是那種同性戀啦，那種一定有問題，不守規矩，盯緊點，別讓他丟整個營的臉！



同袍：（異樣眼光）欸欸，那個聽說是同性戀耶，你可別跟他走太近，免得他愛上你，給你肛肛好 哈哈



同袍：娘娘腔！死娘炮！



反同輿論：同婚法是台灣民主之恥，身為軍人居然還敢來參加聯合婚禮，不男不女，軍隊的臉都被你丟光了！整個軍營都被你們變成愛滋溫床！



以上這些傷人的歧視言行，仍舊是許多軍人朋友所面對的日常生活。

從去年公投到今年軍中集團婚禮的消息公佈，軍中各種反同攻擊與謠言從未停止。（資料照）



今年5月17日，台灣通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，並於5月24日正式施行，台灣同志終於可以結婚。國防部也依法開放同志軍人及其伴侶共同參與集團婚禮，今年共有三對同志伴侶申請。



今年10月26日，台灣同志遊行人數創新高，達到20萬人；但就在遊行同一天，台灣空軍集體婚禮上，原訂要參與的同志伴侶卻因各種反同攻擊及龐大壓力而選擇退出，而另外兩對海軍同志伴侶也因同樣狀況放棄現身參與。



隨著性平教育以及婚姻平權的推動，現今台灣軍隊的性平意識確實已比過往來得高上不少（20-30年前可能近乎於0）；然而，就如同BBC這篇報導中幾位軍人的現身指出，我們都清楚了解這提升仍然不足！在這充滿父權、階級、極度崇尚陽剛、以及帶有許多僵化與不透明的環境中，女性、同志、陰柔特質以及「各種不符合性別刻板印象的樣態」仍然在軍中以及社會上面對各種嘲笑、刁難、歧視、以及不平等打壓！



我曾聽在軍中努力推動性平教育的朋友提過，軍中這幾年來真的有改變，但是仍然很不夠，且「真的很看地方」，是否能推動性別平等跟單位主管者的態度有很大的關係。新世代的軍人「相對」對性別平等以及同志議題較為了解，但在軍中、如此講求階級的地方，他們不一定能影響多少，而他們的學長、上級，多數都是那批沒有性平意識的保守派。



要在如此崇尚陽剛的保守場域中推動性平教育，本就相當不容易，而更令人生氣且無奈的是，居然還有保守及反同人士頻頻阻礙！就像是2017年莒光園地製播的心輔劇《彩虹》，就在反同團體的惡意攻擊下「被迫下架」，相關惡意謠言到今年仍在流竄。

而從去年公投發起到今年軍中集團婚禮的消息公佈，各種反同攻擊與謠言更是從未停止！此外，就像BBC報導中李姓軍人所提到的，居然還有各種特定宗教的保守人士「假性平教育之名」到軍隊中傳遞各種性別偏見、歧視與錯誤資訊，造成許多軍人被誤導與受害，根本就是軍中版彩虹媽媽與得勝者協會的再現！



要讓這些問題得以具體改善，從上而下、整體性落實完整性平教育真的是唯一解法，這也是許多性別團體近年持續和政府對話的重要訴求！當「情感教育、性教育、認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育 ，及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育等課程」能夠全面推動，不只在軍校、更包含所有軍方單位時，「所有同袍」的身心健康才能更好地被照顧到，也才會不再有這麼多人被迫隱藏、壓抑、甚至受傷後被迫離開。

（性別平等教育大平台）

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