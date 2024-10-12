自由開講》談「想姸姸」爭議的性別平權與尊重

◎陳諍

臺北市議員鍾小平上個月屢傳爭議，除對民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔傳訊曖昧之外，對於同事學姐黃瀞瑩也曾經「奪命連環叩」，導致當事人感到不舒服，在這些案例上突顯鍾議員宜再強化性別平等教育。

臺北市議員鍾小平。（資料照）

依據110年12月1日經總統公布，111年6月1日起施行的「跟蹤騷擾防制法」，針對簡訊或電話騷擾之態樣，於該法於第三條及該條四款規定，如對特定人「以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備，對特定人進行干擾」，反覆或持續為違反其意願且與性或性別，使當事人心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，即符合違反法規之態樣。

請繼續往下閱讀...

可見被騷擾者明確或消極反應不適，鍾議員仍持續反覆實施上開違法行為，在構成要件部分似已客觀合致。

又依跟騷法第18條規定，簡訊騷擾屬於告訴乃論的犯罪行為，被害人可請求警察機關調查後，於6個月內提出告訴，追究刑事責任，最重可處1年以下有期徒刑，併科新臺幣10萬元罰金。警方獲報後，可對跟騷犯嫌開立書面告誡。除警告犯嫌外，如果犯嫌在書面告誡後二年內，再有跟蹤騷擾行為，被害人或檢警機關可以向法院聲請保護令。

由此可知，雖「窈窕淑女，君子好逑」，但被追求者如感到嫌惡不適，消極以對，追求者應已知悉對方沒進一步回應意願，再做出違反性別平等、漠視被追求者意願，仍持續撥打電話、傳訊要求見面的行為，不但有失格局，具觸法風險，也可能成為違反跟騷法之具體判例，不可不慎。

（作者為文字工作者）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法