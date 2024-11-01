自由開講》紅統宗教大肆吸收在台幫派 劍指軍方

◎何翊瑞

近期刑事局偵破宮廟被中共吸收發展成共諜組織，甚至客群主打現役與退役軍人來探詢內部軍隊機密與動向，案件方面則視機密重要性來計酬，並且以3至15萬元不等的金額進行來刺蒐國軍內部的重要資訊，甚至還讓有現金需求的現役、退役軍人要求拍送軍人身分證來核實，其後誘使借貸的軍人穿著軍服拿舉五星旗拍攝投降中共的影片。

黑幫涉為中國發展組織，誘使5名現役士官拿五星旗拍攝投降影片向中國效忠。示意圖 。（路透檔案照）

一、吸收幫派發展組織

疫情解封後，中共對於宗教統戰更加大肆宣揚，毋論從謁祖的兩岸交流頻繁，或者神祇的起源地推廣，裡面皆牽涉到極為龐大的利益，更是用以攏絡各方在地深根固柢勢力，連結起來就能成為織起綿密的人脈網，進而以用收買的方式或招待兩岸免費旅遊，來連結起兩岸所謂荒謬的祖國深厚情感；讓里民回國後大肆利用輿論的影響力促使其他鄉民內心的動搖，達到政治手段目的。

請繼續往下閱讀...

二、宗教滲透頻繁

宗教的統戰可謂是老調重彈，但是正是如此，也時常有眾多宮廟團體甚至黨派人士大肆撻伐政府把宗教貼上政治標籤，是種「宗教迫害」；殊不知裝睡之人叫不醒，中共的宗教是直接隸屬「統戰部」管轄；在中國共產黨章程中，其內部的第一章總綱中，明確寫道資本主義有著復辟的危險性只能靠著馬克思、列寧主義理論和實踐來解決，而馬列主義乃徹底的唯物主義否定了超物質的神靈，致使宗教對人類的發展是起到了阻礙作用；所以中共對於宗教的手段只是純屬的利用，更藉由這種互動型態的關係，擴大對臺的影響之力，久而久之在經濟和政治方面就會形成相互糾纏難以解開的局面。

黑幫太陽聯盟吸收軍中同僚發展成共諜，遭聲押嫌犯移監高檢署。（記者邱俊福翻攝）

三、中共滲透臺灣軍方

在臺灣有許多國軍的官兵領著軍人的俸祿，卻替中共發展旗下組織，誘使眾多職業軍人抵擋不住利誘拍攝「投降解放軍」的心戰影片，並且向中共宣誓效忠，令人感到擔憂的是，這些被滲透收買的案例並不在少數，更不用論及單領取酬庸就出賣國家安全的軍人，從沒想過這些手法只會造成國軍有著極大的負面影響，也枉費國家的栽培，更會讓國際間各國對於臺灣的援助而受到阻礙。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法