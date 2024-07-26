自由開講》揭露中共海外警察站：我們能做些什麼？

◎曾建儒

中共的「長臂」早已不再是傳說，它們已經伸到了我們的門前。從加拿大到日本，甚至在法國的機場，我們都能見到這些秘密警察站的影子。他們並非如中共所宣稱的那樣提供「服務」，而是通過恐嚇、威脅甚至酷刑，強迫海外華人屈服，成為他們的傀儡。這種侵害主權和人權的行為不僅令人髮指，更讓我們每一個熱愛自由和民主的人感到憤怒與不安。

澳洲媒體踢爆，中國改由雲端技術在澳洲設立無實體門面的線上警務站，並由中國境內警方指揮，繼續監控及恐嚇在澳洲的中國異議人士。圖為被指化身中國海外警察站的紐約僑社長樂公會。（法新社檔案照）

近期，加拿大希望與七大工業國（G7）盟友共同探討應對中共海外警察站的措施，這一消息無疑引起了國際社會的關注。G7成員國包括加拿大、美國、法國、意大利、德國、英國和日本，這些國家無一例外都面臨著中共非法警察站的威脅。據《彭博社》報導，加拿大已經進行了詳細的調查，並計劃與其他G7國家分享調查結果，共同協商對策。然而，協調這些措施並非易事，因為各國的法律體系和執法機制存在很大差異。

請繼續往下閱讀...

根據馬德里人權組織「保護衛士」的報告，中共在全球五大洲至少設有54個海外警察站。這些秘密警察站是中共政權跨國鎮壓的一部分，僅在2021年和2022年間，就有23萬名旅居海外的中國公民被強制遣返。這些數據顯示了中共的滲透和控制範圍之廣，讓人不寒而慄。

加拿大是首個公開對抗中共海外警察站的國家。2023年3月，加拿大警方針對蒙特利爾和魁北克的兩處秘密警察站展開調查，並在2024年3月再次公開了調查進展。這些秘密警察站被指控參與了對華人的恐嚇和強迫遣返行動。儘管中共駐渥太華大使館否認這些指控，稱這些站點是由志願者管理的合法服務機構，但事實顯然並非如此。

2024年3月，法國媒體拍攝到中國異議人士凌華湛在機場被七名中國特工強行押送的畫面。這一事件引發了全球關注，也讓人們更加關注中共海外警察站的非法活動。日本政府也對中共海外警察站表達了強硬立場，表示這是對國家主權的嚴重侵犯。

中共的這些行為已經不僅僅是對中國人的威脅，它們影響到了整個國際社會。這些秘密警察站不僅破壞了國際法和國家主權，更是對人權的公然挑釁。作為一個重視自由和人權的社會不能對此置若罔聞。

首先，我們需要更多的國際合作來對抗中共的這些非法行為。G7國家需要團結起來，共同制定應對措施，包括加強信息共享和協同執法。其次，我們需要提高公眾的警覺，讓更多人認識到中共海外警察站的存在及其危害。媒體應該發揮更大的作用，揭露這些秘密警察站的真實面目，讓更多人了解事實真相。

最後，政府應該加強法律和政策，保護在本國境內免受中共的恐嚇和威脅。這不僅是對受害者的保護，也是對國家主權和法律尊嚴的捍衛。

（作者為國會助理）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法