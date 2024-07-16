自由開講》加副總理說重話：中共就是 WTO的亂源！

◎陳俊

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）近日公開表示，中共加入WTO是一個錯誤的抉擇，此言論反映多國對中共在國際貿易行為不滿，特別是中共利用經濟手段霸凌他國，並通過政府補貼推行傾銷政策，對全球市場造成嚴重干擾。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，外界普遍認為，20多年前讓中國加入WTO是個錯誤。（美聯社）

中共經濟霸凌與傾銷策略

中共長期以來在經濟層面壓迫其他國家，如台灣、立陶宛及澳洲等均飽受其害，中共利用其經濟實力，對這些國家實施各種貿易制裁和限制措施，更為嚴重的是，中共在經濟委靡時，通過將電動車、鋼材等產品以低價傾銷全球市場，這不僅損害他國企業的競爭力，也引發全球市場的不公平競爭，加拿大、歐盟和美國等國家紛紛對此表示不滿，並採取反制措施。

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加拿大的應處作為

加拿大在面對中共的不公平貿易時，選擇從國家安全的角度重新審視雙邊貿易關係，方慧蘭指出，地緣政治和經濟的重要性再度回歸，這意味加拿大須更加重視供應鏈的安全性，加國政府上個月宣布，就應對中共在電動汽車領域傾銷行為，進行公眾諮詢，反映加國在貿易政策的戰略調整。此外，加國與美國及其他G7國家共同強化對中共商品徵收關稅，成為保護國內經濟的重要舉措。

西方國家的反制措施

在美國拜登政府對中陸製商品加征關稅後，歐盟也宣布對中共電動汽車徵收最高48%的新稅率，以保護本土產業，這些措施顯示西方國家在面對中共貿易挑戰時的聯合應對策略，陸製品因勞工成本低而具有價格優勢，導致西方國家不得不採取更為嚴格的貿易保護措施，以保護本國就業和工資水平，勞動力也是貿易戰的重要一環，更是西方國家重新調整對中共貿易政策的時候。

結語

中共刻意推行產能過剩政策，試圖壟斷市場、削弱其他國家的競爭企業，方得言論反映西方國家對中共經濟策略的省思，中共的經濟政策有著列寧主義的準則，旨在主宰全球經濟的制高點，並有意削弱和排斥西方競爭對手，面對這樣的挑戰，西方國家須採取更強硬的立場，確保全球貿易的平衡與安全。

（作者為國際情勢研究員）

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