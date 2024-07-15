自由開講》中共影響台灣大選：無邊界集團的認知作戰策略

◎危妮郝

學者揭示中共背後黑手

在2024年台灣總統大選前夕，內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩揭露了一個驚人的事實：中共透過河北秦皇島的一家公司控制多個香港帳號，介入台灣選舉。王宏恩6月4日投書指出，臉書粉專「經典語錄」在選舉期間突然出現大量與平日內容迴異的政治文章。經調查發現，這些帳號的IP位置來自河北，而背後的操控者正是「秦皇島萊秀文化傳媒有限公司」，該公司正是「無邊界集團」的一部分。

在2024年台灣總統大選前夕，內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩揭露了一個驚人的事實：中共透過河北秦皇島的一家公司控制多個香港帳號，介入台灣選舉。（路透社）

「無邊界集團」的陰謀

無邊界集團透過「萊秀傳媒」經營的內容農場「歡享網」，已多次被揭露散布大量政治對立文章，試圖影響台灣政局。調查進一步顯示，萊秀傳媒的登記地址與無邊界集團相同。該集團在2020年6月與秦皇島市廣播電視台簽署「融媒體戰略合作協議」，獲得中共官方資源支持並進行對外宣傳。

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值得注意的是，無邊界集團的法定代表人康雷於2023年在新北市設立「無邊界有限公司」，並以日常用品、廚房家俱批發的名義申請登記，這顯然是該集團在台灣進行認知作戰的前期佈局。

擴展至日本的認知作戰

無邊界集團的觸角不僅限於台灣，還延伸至日本。日本網站「政治知新」於2021年6月揭露，無邊界集團旗下的「無為網絡科技公司」職員曾私訊超過1萬名粉絲的Twitter帳號「ALPHA」，試圖以每天2000日圓的價格收購帳號。同時，2023年1月，該集團還在自有部落格收購X平台帳號，引導點閱流量。

無邊界集團的主要目的是獲取多組境外帳號主控權，利用長期張貼無關主題標籤（Hashtag）和短網址，以及不斷更改帳號名稱與刪文等手段來規避追查，伺機在重要事件節點投放大量具有特定意圖的信息，操作當地輿情風向。

擴大認知作戰的準備

無邊界集團目前正在大量招募社群平台經營、影音剪輯人員，還招募德語、葡萄牙語等多語種翻譯人員，這些行動顯示該集團正在擴大其海外認知作戰能力。根據招聘簡介，無邊界集團成立於2014年，業務涵蓋自媒體營運、短影音、軟體發展、遊戲開發、網路工程技術服務和網紅商學院等領域，號稱是全球最大的海外華語自媒體業務營運商和海外華人內容訊息服務商。

結語

以上種種揭示，中共透過民間公關公司如無邊界集團，以「當地媒體網站設置」、「帳號收購」、「養帳號」和「軟性議題投放」等方式隱身幕後，試圖干擾台灣的選舉與政治局勢。這些操作不僅削弱了台灣的民主體系，也在國際上對多個國家的輿論場域構成威脅。

台灣政府和社會應高度警惕這種新型的認知作戰，並加強相關法規與措施，確保台灣的選舉與言論自由不受外來勢力干擾。同時，也呼籲國際社會共同抵制和揭露這類行徑，維護全球民主國家的輿論環境。台灣國軍與國防政策需更加強化，以應對來自中共的多層次威脅，保障國家安全與主權。

（作者為學生）

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