自由開講》用付費方式 讓美對台戰略變為清晰

◎林正二

美國前總統川普接受共和黨全代會提名參選總統、發表演講時，指出台灣與歐亞等國正瀕臨第三次世界大戰邊緣，中國正在包圍台灣；川普強調「是做出改變的時候了」。

美國前總統川普接受共和黨全代會提名參選總統。（法新社）

對照全代會之前，川普要求我比照日、韓等國支付美國協助台灣防衛的軍事費用說法，因台灣跟美國並無協防條約，我只是向美國購買武器，加強自衛能力，故美國的台海戰略並不明確，除了拜登總統提及會軍援台灣外，從未表明中共侵台時，美國會出兵援助台灣抗敵。

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因此，如果川普再度執政，我國安與外交團隊，應跟川普政府明確表示，鑒於台灣地緣戰略地位的重要性，乃全球半導體供應鍊的重鎮，在台面對中共攻打，可能引發世界大戰、衝擊全球經濟之際，如川普要改變世界危急的情勢，必須將美國對台的模糊戰略轉變為清晰戰略，美國國會通過「台灣防衛法」，在中共侵台造成既成事實之前擊退共軍；並比照美防衛日本、南韓模式，以付費分擔軍費方式，跟我國簽訂協防條約，如中共侵台，將協助台灣擊敗共軍。

付軍費讓美比照防衛日韓模式 與我簽訂協防條約

由於美「一中政策」所限，「台灣關係法」跟雷根當年的「六項保證」只是美政府保證持續售台武器，這幾十年雖然發揮了保護台灣的功能，但這幾年中共軍力大幅成長，台灣面臨前所未有的威脅時，美國迄今仍不願明確表示，會出兵大力援助台灣擊退共軍，台灣要如何因應越來越強烈的中共武嚇以及未來可能發生的台海戰爭？CSIS的兵推很清楚顯示，如果沒有美日及時馳援、大力出兵援台，雖然台灣海峽險峻難攻，但兩岸兵力懸殊，仍可能會被中共奪下。

台灣如被中共奪走，攸關全球高科技與經濟發展的台灣半導體產業被中國掌握後，將嚴重衝擊全球經濟。示意圖 。（彭博檔案照）

台灣如被中共奪走，除了對人類的自由文明造成最大傷害外，攸關全球高科技與經濟發展的台灣半導體產業被中國掌握後，將嚴重衝擊美國與全球的經濟；日本的海洋防線與日、歐等各國經貿輸送路線將被中國操控，美國也會被迫退出西太平洋，嚴重傷害在亞太地區的政經與戰略利益，從此失去全球民主國家領導者的地位，美國要如何再次強大？川普如何化解全球瀕臨世界大戰的危機？

維護美國利益 川普與美國沒有棄守台灣的本錢

綜上所述，從維護美國利益觀點視之，川普與美國沒有棄守台灣的本錢。因此，川普如要維護世界的和平，美應透過「台灣防衛法」的通過與執行，以清晰的對台戰略護衛台灣的安全，所需軍費開支，我可依照川普的交易原則，跟美國洽商，期能透過付費簽約方式，明確雙方的權利與義務，確保台海的和平安穩。

（作者為退休駐美外交人員）

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