自由廣場》（胡，怎麼說）保台即保美，保美必保台！

◎ 胡文輝

「保衛台灣，就是保衛美國；保衛美國，必須保衛台灣！」

以上廿個字，已成美國民主、共和兩黨主流共識，也成台美默契共識。因為這廿字符合台灣、美國及自由世界最重要的核心利益。因此，不論川普或誰說了什麼，在可預見的未來，大原則應不致改變。

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台灣的地緣戰略位置，有人喻為一艘永不沉沒的「超級航空母艦」，美國及盟邦的環太軍演等，若設定台灣超級航艦歸屬紅方敵軍部隊，如銳利槍尖插向太平洋，美日、美韓、美菲、美澳紐、美越等聯合防線，勢必被截的柔腸寸斷，勝負因台灣易手而易位。

但是，台灣這艘「超級航空母艦」若不幸屬中國，那鐵定是台灣二千三百多萬人生生世世的苦難及災禍，試想，中國為牢牢控制這艘「超級航空母艦」，做為抗美前進基地，必定對台灣實施最專制、最嚴酷、最殘暴的軍事奴隸統治，台灣人民將活在鐵幕煉獄中，處境比西藏圖博人更糟。馬英九、朱立倫、傅崐萁等是什麼樣殘忍狠毒的黑心？要把台灣送中！而柯文哲、黃國昌等為個人權位竟也心如蛇蠍傅隨！

聲勢看漲的美國共和黨總統提名人川普日前指出，台灣應該付給美國defense（保衛、防禦）費，這段話引發當事的台灣議論，親中舔共派政客網紅大肆宣揚美國強索保護費了，趁機重炒疑美論、棄台論，甚至露骨放話將杯葛國防軍購預算，執政的綠營則忙著尋求川普原話真意，強調用語並非某些媒體使用的protection（保護費）。

如假包換的同一個川普，五月廿九日華盛頓郵報報導，更語不驚人死不休強調，若中國在他任內武力入侵台灣，他會「轟炸北京」回應。其實，兩個不同時間的川普講的話不衝突，都是羅馬古諺「想要和平，就要備戰」的引伸，台灣「想要保衛，就要付費」、「轟炸北京」之說都為抑止中國軍事蠢動。拜登政府的目標及實際作為，本就如此。

「縱浪大化中，不喜亦不懼！」這十字可供台灣因應變局之參考，身為小國處在大國博奕必爭的關鍵夾縫，除了掌握「不變」，也要對「變」掌握機先，準備十八本以上劇本妥為因應。

（作者為資深媒體人）

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