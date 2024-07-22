社論》理性看待「台灣要付保護費」言論

剖析川普之言，要由大方向著眼，不必拘泥於一些類似政治表演的聳動言語。尤其，要求交保護費，是川普任內施壓盟國的老招數。（美聯社）

美國前總統川普日前拋出震撼彈，在接受媒體訪問時表示，台灣搶走了所有晶片市場，美國宛如保險公司，卻一無所獲，因此台灣必須支付美國防衛台灣的費用。尤有甚者，川普指出，「台灣遠在九五○○英里之外，距離中國卻只有六十八英里，美國要保衛台灣抵禦中國攻擊，非常、非常困難」。語氣之中並沒有展現防衛台灣的堅定決心。由於川普勝選機率大幅攀升，因此保護費與台灣難防禦的說法，對投資人造成衝擊，連日來美股半導體與台灣股市連連重挫，恐慌氛圍從地緣政治延伸到資本市場。因此，如何正確解讀川普的言論，避免造成恐慌，攸關重大。

第一個檢視角度是，一旦川普當選，美中、美台關係是否出現變化？雖然以川普的商人性格，似乎任何事物都可以交易，但川普所以受到基層美國人的歡迎，是因為他高舉「讓美國再度偉大」、「美國優先」、「製造業回流」旗幟，以增加就業機會，振興美國經濟為己任。近年來，美國經濟強勁復甦，卻未能雨露均霑，增加的財富大致集中在少數人，金融市場而非製造業是創造財富之競技場，因此激化貧富差距擴大，通膨飆升、物價高漲，造成基層民眾生活的困頓。而川普此番再戰，揭櫫的基調與以前的立場具有一致性，主要仍是貿易戰，對電動車等加徵關稅，並吸引企業回流與外國投資，因此若川普重返白宮，主要的對手必然仍是中國。尤其，拜登延續川普的抗中政策，甚至更加嚴苛，而抗中更屬於兩黨在眾多歧異之中難得的共識。在此形勢下，川普的抗中路線不可能改變；這也是川普在提名演說中的基調。

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第二個檢視角度是，即使川普仍繼續抗中路線，但台灣與中國的對比，川普視之為「筆尖」與「桌面」，是否台灣因此受到忽視，甚至成為交易標的物？此種疑慮在川普的「台灣必須付保護費」、「搶走美國的晶片生意」後，更加籠罩台灣社會。坦言之，台灣人一直低估台灣的重要性，總覺得自己是國際孤兒，命運漂泊不定。殊不知，從冷戰開始，台灣就位於自由世界與共產世界對抗的前線，有效抵擋共產中國對太平洋的擴張，堪稱自由世界的一盞明燈。在冷戰結束後，台灣不但地緣政治的重要性不變，原先讓民主世界詬病的外來、獨裁政權也進行民主化、本土化的蛻變，開始與自由、民主、人權等普世價值接軌。換言之，台灣已經質變為一個主權獨立的民主國家，乃是發展中國家的典範。更重要的是，台灣除了中國改革開放期間，資金、人才、技術大量西進，造成產業空洞化，經濟陷入低谷疲弱之外，台灣經濟發展一直是四小龍的佼佼者；而在美中貿易戰與疫情期間，台商大量回流，加上產業的轉型成功，台灣建立了完整的半導體供應鏈，成為支撐全球經濟的關鍵力量。在此情況下，台灣與自由世界的連結日趨密切，台灣走向世界，世界則需要台灣，這是台灣無可取代的價值，而台海穩定已得到美、日及G7、北約的共同關切；這是川普無法漠視的事實。

第三個角度是川普民粹式、聳動性的語言，是否危及台灣的安全？實際上，言行反覆一向是川普的風格。近日表示台灣必須付保護費，令人驚駭，但是，兩個月前，川普也表示，如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京作為回應，引起中國強烈批判川普「喪心病狂」。而上週共和黨提名大會，川普又以穩健的語調兩度提及台灣，承諾恢復世界和平。所以，剖析川普之言，要由大方向著眼，不必拘泥於一些類似政治表演的聳動言語。尤其，要求交保護費，是川普任內施壓盟國的老招數。在二○一七至二○二一年之間，川普一再向日本、南韓政府放話，一旦反對增加防衛費用負擔，恐使美方決定撤離駐日美軍、駐韓美軍。川普更經常將矛頭指向北約三十二個成員國中，未能實現國防開支至少占國內生產毛額二％的國家。今年二月，川普甚至表示，他會「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國。對於烏克蘭，川普表示若他擔任總統，早在俄羅斯入侵烏克蘭時，就會轟炸莫斯科了。但外界對川普當選後是否放棄烏克蘭，仍有相當的質疑。

總之，川普經常發表聳人聽聞的言論，對曾主持過實境秀的川普，可以視為政治表演的一環，但有關美國的大政方針，仍受到大環境的制約，不致太過離經叛道。至於要台灣付保護費，事實上，國防對台灣而言，從來不是免費的午餐。美國務院發言人米勒回應川普的說法時也表示，台灣一直是自費加強自我防衛，對區域安全及美國經濟都很重要。美國近來通過補充法案援助台灣，但數十年來美國提供的安全合作，都是台灣購買，不是美國做慈善。尤其，台灣的科技產業是全球不可或缺的核心，台灣海峽更是全球最重要的貿易航道，因此台灣安全不只是台灣人的問題，更攸關自由世界的繁榮福祉，國人要對自由世界不能沒有台灣充滿信心。

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