晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》理性看待「台灣要付保護費」言論

2024/07/22 05:30

剖析川普之言，要由大方向著眼，不必拘泥於一些類似政治表演的聳動言語。尤其，要求交保護費，是川普任內施壓盟國的老招數。（美聯社）

美國前總統川普日前拋出震撼彈，在接受媒體訪問時表示，台灣搶走了所有晶片市場，美國宛如保險公司，卻一無所獲，因此台灣必須支付美國防衛台灣的費用。尤有甚者，川普指出，「台灣遠在九五○○英里之外，距離中國卻只有六十八英里，美國要保衛台灣抵禦中國攻擊，非常、非常困難」。語氣之中並沒有展現防衛台灣的堅定決心。由於川普勝選機率大幅攀升，因此保護費與台灣難防禦的說法，對投資人造成衝擊，連日來美股半導體與台灣股市連連重挫，恐慌氛圍從地緣政治延伸到資本市場。因此，如何正確解讀川普的言論，避免造成恐慌，攸關重大。

第一個檢視角度是，一旦川普當選，美中、美台關係是否出現變化？雖然以川普的商人性格，似乎任何事物都可以交易，但川普所以受到基層美國人的歡迎，是因為他高舉「讓美國再度偉大」、「美國優先」、「製造業回流」旗幟，以增加就業機會，振興美國經濟為己任。近年來，美國經濟強勁復甦，卻未能雨露均霑，增加的財富大致集中在少數人，金融市場而非製造業是創造財富之競技場，因此激化貧富差距擴大，通膨飆升、物價高漲，造成基層民眾生活的困頓。而川普此番再戰，揭櫫的基調與以前的立場具有一致性，主要仍是貿易戰，對電動車等加徵關稅，並吸引企業回流與外國投資，因此若川普重返白宮，主要的對手必然仍是中國。尤其，拜登延續川普的抗中政策，甚至更加嚴苛，而抗中更屬於兩黨在眾多歧異之中難得的共識。在此形勢下，川普的抗中路線不可能改變；這也是川普在提名演說中的基調。

第二個檢視角度是，即使川普仍繼續抗中路線，但台灣與中國的對比，川普視之為「筆尖」與「桌面」，是否台灣因此受到忽視，甚至成為交易標的物？此種疑慮在川普的「台灣必須付保護費」、「搶走美國的晶片生意」後，更加籠罩台灣社會。坦言之，台灣人一直低估台灣的重要性，總覺得自己是國際孤兒，命運漂泊不定。殊不知，從冷戰開始，台灣就位於自由世界與共產世界對抗的前線，有效抵擋共產中國對太平洋的擴張，堪稱自由世界的一盞明燈。在冷戰結束後，台灣不但地緣政治的重要性不變，原先讓民主世界詬病的外來、獨裁政權也進行民主化、本土化的蛻變，開始與自由、民主、人權等普世價值接軌。換言之，台灣已經質變為一個主權獨立的民主國家，乃是發展中國家的典範。更重要的是，台灣除了中國改革開放期間，資金、人才、技術大量西進，造成產業空洞化，經濟陷入低谷疲弱之外，台灣經濟發展一直是四小龍的佼佼者；而在美中貿易戰與疫情期間，台商大量回流，加上產業的轉型成功，台灣建立了完整的半導體供應鏈，成為支撐全球經濟的關鍵力量。在此情況下，台灣與自由世界的連結日趨密切，台灣走向世界，世界則需要台灣，這是台灣無可取代的價值，而台海穩定已得到美、日及G7、北約的共同關切；這是川普無法漠視的事實。

第三個角度是川普民粹式、聳動性的語言，是否危及台灣的安全？實際上，言行反覆一向是川普的風格。近日表示台灣必須付保護費，令人驚駭，但是，兩個月前，川普也表示，如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京作為回應，引起中國強烈批判川普「喪心病狂」。而上週共和黨提名大會，川普又以穩健的語調兩度提及台灣，承諾恢復世界和平。所以，剖析川普之言，要由大方向著眼，不必拘泥於一些類似政治表演的聳動言語。尤其，要求交保護費，是川普任內施壓盟國的老招數。在二○一七至二○二一年之間，川普一再向日本、南韓政府放話，一旦反對增加防衛費用負擔，恐使美方決定撤離駐日美軍、駐韓美軍。川普更經常將矛頭指向北約三十二個成員國中，未能實現國防開支至少占國內生產毛額二％的國家。今年二月，川普甚至表示，他會「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國。對於烏克蘭，川普表示若他擔任總統，早在俄羅斯入侵烏克蘭時，就會轟炸莫斯科了。但外界對川普當選後是否放棄烏克蘭，仍有相當的質疑。

總之，川普經常發表聳人聽聞的言論，對曾主持過實境秀的川普，可以視為政治表演的一環，但有關美國的大政方針，仍受到大環境的制約，不致太過離經叛道。至於要台灣付保護費，事實上，國防對台灣而言，從來不是免費的午餐。美國務院發言人米勒回應川普的說法時也表示，台灣一直是自費加強自我防衛，對區域安全及美國經濟都很重要。美國近來通過補充法案援助台灣，但數十年來美國提供的安全合作，都是台灣購買，不是美國做慈善。尤其，台灣的科技產業是全球不可或缺的核心，台灣海峽更是全球最重要的貿易航道，因此台灣安全不只是台灣人的問題，更攸關自由世界的繁榮福祉，國人要對自由世界不能沒有台灣充滿信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書