黃澎孝練「孝」話》川普就愛碎碎唸「禍從口出」不意外！！

如今，浴火重生的川普又回來了！「彭博社」訪問造成的震盪，就可知川普大嘴巴的毛病依然未改，而且還「寶刀未老」，殺傷性絕不容小覷！

◎黃澎孝

古有所謂「君無戲言」之說，在各類傳媒發達的現代，政治人物更要謹言慎行，稍有不慎就會發生「禍從口出」的「效果」。

最近，川普接受彭博社訪問的一些有關晶片和台灣的言論，立刻重挫台北股市。甚至連華爾街股市也普遍下跌，道瓊斯工業指數更一度下跌逾500點。巨大的衝擊致使台美兩地的股票市值短短幾天就蒸發了五六千億美元之多。

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其實，川普的「大嘴巴」愛碎碎唸早就在他第一任總統任內，造成白宮幕僚們莫大的困擾。

推特（Twitter）在2021年1月 8日宣布永久關閉川普推特帳號之前，川普經常在清晨和傍晚時分，幕僚不在身邊時，經常隨興在「推特」上廣發推文。

《紐約時報》2019年11月2日的報導特別統計：川普自2017年1月20日就職至2019年10月15日，短短兩年半的期間，川普在「推特」上，推出超過1萬1000則推文。有趣的是，川普的推文超過半數都是在罵人。

左圖為美國前總統川普，右圖為《紐約時報》2019年的Ｘ（原：推特）推文截圖。（報社合成／彭博社、作者截圖提供）

其中，2405篇攻擊民主黨 ，5889篇是針對某些人或某些事開罵。另有2026篇自誇，還有16篇自戀地宣稱自己是大眾「偏愛的」總統。

由於川普的貼文太過直白到幾乎「口無遮攔」的地步，白宮幕僚甚至於還跟「推特」商量，希望能讓川普的貼文能夠延緩15分鐘再刊出，以便讓在白宮擔任義務職的女兒伊凡卡，能有過濾刪文的時間，以免造成不可挽回的後果。

如今，浴火重生的川普又回來了！「彭博社」訪問造成的震盪，就可知川普大嘴巴的毛病依然未改，而且還「寶刀未老」，殺傷性絕不容小覷。

還好，川普接受彭博社訪問的時間點，是在7月13日刺殺事件未遂之前，甚至於還更早在川拜辯論之前的6月25日。當時，他與拜登的支持度差距不大，情緒上還處於比較「憤世忌俗」一點。

所幸槍擊案發生後，川普聲勢大漲，他的演講基調也緩和了許多。一般認為，如果川普重返白宮，在一眾幕僚簇擁輔助下，未來的「川普總統」應該會比「川普前總統」更成熟穩重一點了吧！？

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：川普就愛碎碎唸「禍從口出」不意外！！

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