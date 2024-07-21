自由共和國》林修民／台灣沒有搶走美國晶片 也願分擔國際和平的責任

事實上，台灣並沒有主動搶走美國晶片的生意，是美國廠商自己決定不做的，而台灣近年來也願意幫助美國的晶片製造業復興，並也有意願貢獻自己在國際與區域和平的角色 （法新社檔案照）

林修民／科技專欄作家

美國總統候選人前總統川普在接受彭博周刊訪問時，聲稱台灣拿走美國晶片業務，並認為美國像保險公司一樣，台灣應該向美國付保護費。事實上，台灣並沒有主動搶走美國晶片的生意，是美國廠商自己決定不做的，而台灣近年來也願意幫助美國的晶片製造業復興，並也有意願貢獻自己在國際與區域和平的角色，川普前總統對台灣與晶片業的認知恐怕有所誤會。

台灣的半導體技術最先來自美國，最早從RCA取經回來成立聯電和台積電。除了邏輯晶片之外，包含DRAM在內的記憶體技術，早年也有技術來自美國，相較於某不重視智慧財產權的國家，台灣的記憶體業者至今仍持續向美國業者繳交專利權利金，即使該美國業者早已經不從事記憶體製造的行業。

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晶片不是只有邏輯製造的晶圓代工，說台灣拿走美國的晶片是過份誇大。因為佔整個晶片產值另一個很大部分如記憶體，台灣幾乎沒有角色，台灣目前在DRAM的晶片全球市佔率不到十％，Flash更不到五％。事實上，是過去美國買走了大部分台灣的記憶體公司，例如美國的美光公司買了瑞晶後成立台灣美光，後來又買了華亞科，超過五十％的台灣DRAM產能都變成了美國公司。

而在邏輯晶片方面，過去數十年來美國的邏輯晶片業者，大部分都是被美國廠商自己併購，與台灣無涉，例如過去執邏輯晶片研發牛耳的藍色巨人IBM，把晶片製造工廠賣給了美國廠商格羅方德，而從AMD獨立出來的晶片製造部門格羅方德，在二○一七年自己決定要停止先進製程的研發，美國研發邏輯晶片的重責大任才落到Intel一家身上，而intel 的季辛格（Gelsinger）在二○二一年接任CEO時也發出四年內研發五個節點，預計明（二○二五）年打敗台積電（剛好慶賀美國新總統就職），重返世界第一的豪語，這些都是美國廠商自己的決定，如果沒有達成也是美商自己的問題，如何能怪台灣搶走美國的晶片？

台灣國際地位若能正常化

美軍駐台付費很合理

而台灣付費保護自己更不是一個問題。特別是台灣年輕人在太陽花學運宣稱的自己的國家自己救，從小生長的土地，親戚朋友也都在這塊土地上，如果台灣不保護自己，誰會來保護我們？只是台灣在過去國際上一直是一個奇怪的地位，二○二四巴黎奧運即將到來，台灣運動員沒有自己的國號國旗可以出場，只能用一個奇怪的中華台北出賽，如果台灣國際地位如北約、日韓一樣正常化，有美國駐軍在使用者付費的情況下非常合理。

當年美中協商建交時，鄧小平堅持美國對台灣必須斷交、廢約（中美聯合防禦條約）和撤軍三原則才同意美中建交，也導致這數十年來台灣處於國際上奇怪的地位，或許川普前總統的提議是一個好方向，台灣能夠以一個國際上以國家的地位與美國簽訂類似過去及與日本一樣（美日安保）的聯合防禦條約，共同協商分擔在南海、東海、朝鮮半島、甚至整個國際上的責任，即可大幅減少美國軍費的負擔，台灣並沒有要逃避這樣的責任，也請川普前總統放心。

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