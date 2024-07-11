黑熊學院》地震來了 該怎麼辦！

除了「趴下」、「穩住」、「掩護」以外要留意的小細節 ​ 沒人知道地震發生當下我們會在哪裡，因此理解越多情境越好。

◎黑熊學院

別等地震來才思考怎麼辦！

除了「趴下」、「穩住」、「掩護」以外要留意的小細節



過往的「黃金三角理論」主張地震時要躲在桌子、床櫃、沙發等大型家具「旁邊」，但這 #已被證實是錯誤的。



主要是因為這個理論忽略了大型傢俱位移，所造成的輾壓傷，反而成為致命危機。



沒人知道地震發生當下我們會在哪裡，因此理解越多情境越好。

遇到地震的4種情境自保之道（取自貼文）



▌室內：立即趴下，以低姿勢進入結構堅實的桌下

一手握著桌腳、一手護住頭部後頸，確保整個身體跟頭頸都在桌面底下，避免被掉落物砸傷。如身上有背包或是書本，可以覆蓋在後頸處，增添緩衝保護。



▌室內賣場、超市：遠離商品櫃、保護頭頸

超市較不容易找到可躲避的堅固桌子，部分賣場甚至商品櫃比人還高。地震時應盡量遠離商品櫃，慢慢移動至空曠處或梁住旁。並以隨身的背包保護頭頸，或是借用購物籃置於頭頂保護頭部。



▌室內床上：不要移動，保護頭頸

如果正在床上，就直接待在床上，並以枕頭、棉被等物保護頭頸。應注意床邊是否有衣櫃、書櫃，小心櫃子的掉落物，平時可檢查櫃子上的東西是否可能因搖晃砸落到床上。



▌電梯中：即時反應

可按下即將抵達的樓層（連續按好幾個樓層），開門後離開電梯進行避難。如發生故障立即使用緊急按鈕，務必讓外界知道電梯裡有人。

（本文經同意轉載其臉書2024.07.05貼文）

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