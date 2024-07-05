黑熊學院》菲律賓選出「中國間諜」市長？

◎黑熊學院

電影情節都輸中國十年！菲律賓的民選市長可能是「中國來的間諜」？



人人都聽過「間諜」，但間諜出現在你身邊時，根本也不是一般人能察覺。



電影情節都輸中國十年！菲律賓的民選市長可能是「中國來的間諜」？這位陷入「間諜疑雲」、連菲律賓總統馬可仕都聲稱無人認識的「市長」，仍堅持要繼續競選連任。（取自貼文）

但菲律賓的一起詐騙事件，卻意外揭開離譜情節。



這原本只是菲律賓警方在針對一座只有約八萬人口的小城所展開的突擊行動，但實際到達現場發現這一個佔地近八公頃的網路詐騙園區，涉及了人口販運、違法監禁等一系列犯罪行為。



警方解救了在該處被拘禁進行網路詐騙等相關工作的 700 餘人，包括約 200 名中國籍人士與各國人士。



▌「郭華萍」到底是誰？



這個園區土地有近半的產權屬於該市市長郭華萍（Alice Guo），位置就在市長辦公室之後。



雖然郭華萍說，該土地已於兩年前參與市長選舉時就出售，然而故事卻迎來一個出人意表的轉折：警方在調查本案時發現郭華萍的身份可疑。



這在菲律賓政壇乃至全國都引發軒然大波——據說，菲律賓政壇與居民對於「郭華萍是誰」非常陌生。



甚至根據菲律賓總統馬可仕的說法：「幾乎沒有人認識他」。而菲律賓選舉委員會的資料顯示，郭華萍是在 2021 年時才正式登記為選民，但旋即在隔年當選為市長。



但這位市長的背景資料卻是霧裡看花，且在面對菲律賓參議院的進一步調查，她亦無法明確說明自己的身份，更存有諸多矛盾與可疑的情節。



▌怎麼當上市長的？



以菲律賓的地方政治來看，大部分的地方政治人物應須具有「地方勢力」的背景，照理說家族的在地關係雖不到人盡皆知，但至少略知一二。



郭華萍在最初被調查時聲稱其父親為菲律賓人，但商業登記資料卻又顯示其父親應為中國公民，並非本地菲律賓人士。



此外，郭華萍的出生登記，是在 17 歲後才登記，甚至找不到有關她的就學記錄。



也就是說，郭華萍彷彿突然出現，並且不久後就成功成為地方政治人物。



▌事實真相為何？



在眾多菲律賓參議員的質詢下，郭華萍的解釋是：她實際上是中國人父親與菲律賓女僕的私生女。



他表明，自己出生於養豬場，而非在醫院，因此出生後未做出生登記；小時候則在家自學到高中。



然而，郭華萍仍無法提供他究竟在什麼樣的機構或組織自學。不僅只提供一位教師的姓名，也說不清楚母親的身份與所在。據他所述母親在幼年時離家，所知有限。



因其身份背景實在太啟人疑竇，官員合理質疑郭華萍是否為中國政府工作。郭華萍則加以否認。



▌你以為結束了嗎？更扯的在後面



這場案件涉及範圍太廣，且涉案人士既身居市長之職，對自身身世又交代不清，再添深臥底間諜的疑雲。



菲律賓內政部部提出行政控訴後，菲律賓監察員馬蒂雷斯在五月底簽署長達 9 頁的命令，對郭華萍、市府商業許可和執照核發官員、市府法律官員等相關人士，執行「預防性停職」，薪資不予發放，等待對他們的調查結果出爐。



原本以為只需靜候調查結果。然而就在幾天前，菲律賓國家調查局（NBI）調查後發現： #郭華萍與中國女間諜的指紋居然完全吻合 。



新聞報導指出，國家調查局已證實，郭華萍的指紋和 12 歲時使用中國護照進入菲律賓的女子的指紋「相符」。



一位菲律賓議員更發現，還有另一位出生於丹轆省的 Alice Leal Guo 。他的姓名與生日跟市長郭華萍一樣，但照片上看上去根本不同人，因此懷疑這名女子的身份被盜用。



也就是說，這個被停職的市長極可能是個「假菲律賓人」，偽裝成菲律賓公民在檯面下進行不為人知的犯罪活動。



▌郭華萍稱仍要繼續選



這位陷入「間諜疑雲」、連菲律賓總統馬可仕都聲稱無人認識的「市長」，仍堅持要繼續競選連任。

近年中國與菲律賓在南海地區日漸升高的主權衝突之際。圖為中國海警船用水炮攻擊菲國漁船。（美聯社檔案照）

近年中國與菲律賓在南海地區日漸升高的主權衝突之際，且中國在世界各地潛伏，試圖擴大其在各地的政治影響力，其滲透的細膩程度，根本已經來到一個「連電影編劇都不敢抄」的境地。



事實上，中國隨著國力的擴增與試圖加強其對外擴張的積極侵略性作為，皆為透過各地的僑社與華裔群體，進行相關的滲透影響。



如此事為真，郭華萍的案例，恐怕並非特殊事件。



中國已經無所不用其極、在眾人的眼皮底下試圖悄悄滲透各國民主自由社會，並藉其「漏洞」試圖擊垮民主國家的價值與秩序。



讓我們持續關注後續的事件進展。



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