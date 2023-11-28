自由廣場》美日澳緊密結合菲律賓，確保台灣安全

◎ 林逸民

過去菲律賓前總統杜特蒂試圖在美中之間偏向中國，結果真心換絕情，中國依然侵門踏戶在南海挑戰菲律賓主權，小馬可仕繼任後改弦易轍，全面往美國陣線靠攏，如今菲律賓得道多助，不只美國，連同日本、澳洲都來協助菲律賓捍衛海疆。

十一月上旬，美國與日本於菲律賓海進行聯合軍事演習，美國出動包括航空母艦雷根號、航空母艦卡爾文森號，日本出動包括日向號直升機護衛艦，大規模展現「和平威懾的基石」。十一月中旬，日本與美國、澳洲、加拿大進行聯合海軍演習，菲律賓首度參與成為觀察員。十一月廿五日起，澳洲與菲律賓進行三天南海聯合巡邏。

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盟國種種布置，就是團結壓制中國，自然，也不可能遺漏遭中國最為針對的台灣。十一月廿一日美國與菲律賓進行聯合軍事演習，從巴丹群島中最北端的雅米島開始，距離台灣僅一百公里。

從日本到台灣再到菲律賓，是防堵中國的第一島鏈，如今第一島鏈的三國，可說空前團結，不僅日本多次表達「台灣有事就是日本有事」，美菲聯合軍事演習選擇於台灣防線最需美菲支援補強的巴士海峽為起點，日本與菲律賓關係也快速升溫—日本岸田首相親訪菲律賓會見小馬可仕，簽署國防合作協議，第一步贈送價值四百萬美元的岸基偵察雷達，之後還會陸續支援通訊基礎設施、其他雷達，以及衛星系統等。

美國印太策略的推動按部就班，從美日於菲律賓海演習，美日加澳演習讓菲律賓參與為觀察員，日菲國防合作，美菲演習力挺台灣，以及菲澳聯合巡邏，可以看見依照時程進行，絲毫不受俄烏戰爭、以哈戰爭的影響。從主導的美國，太平洋後方的澳洲，到第一島鏈前線的日本、菲律賓，已經緊緊相繫成為共同對抗中國的命運共同體夥伴，台灣只要穩穩地站在美國盟國的一方，與日本、菲律賓南北相扶持，可說固若金湯。

相反的，台灣若一時糊塗，選擇加入中國，地理位置上正好成為中國陣營的「出頭鳥」，勢必成為美方陣營集中壓制的目標。台灣應站在哪方，不言可喻！台灣人要確保選出能緊密與美國合作的總統搭檔，才是台灣之福。

（作者為福和會理事長、聯合國協進會理事長）

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