自由廣場》中國船興風作浪 南海局勢緊繃

◎ 二弄

近期，台灣與菲律賓海域的緊張狀態持續升溫，特別是在南海此一重要戰略性區域。根據消息，菲律賓海域近期出現大量中國船隻，船隻包括民兵船、漁船及海警船，甚至還有海軍艦艇，共計超過卅艘。這一行動不僅引起了菲律賓的高度關注，也使得菲律賓加強了對其海域的監視與防衛。

據了解，菲律賓武裝部隊於最近的一次聲明中強調了這一問題的嚴重性。他們指出，在過去幾週內，中國船隻的出現頻率和數量有顯著增加，尤其是在菲律賓宣稱擁有主權的南海島礁附近。這些地點包括但不限於中業島、黃岩島及仁愛礁等地，這些地方都位於菲律賓的專屬經濟區內。

請繼續往下閱讀...

此外，菲律賓政府表示，中國的這一行為不僅對菲律賓的海洋主權構成了直接威脅，也對區域內的和平與穩定造成了潛在的危險。為此，菲律賓不得不採取了一系列加強自身海上防衛的措施，並且對中國的挑釁行為表達了強烈的不滿和抗議。

值得注意的是，這種緊張局勢並非無端發生。三月初，菲律賓在向仁愛礁運送物資的過程中，遭到中國海警船的阻攔和水砲攻擊，導致數名菲律賓船員受傷，引起國際社會的廣泛關注，美國等國家也表達了強烈的關切和不滿，認為中國行為是對國際法的公然蔑視。

面對這種局面，菲律賓政府表示，將堅定維護國家主權和海洋權益，並呼籲國際社會共同關注南海的和平與穩定。同時，菲律賓也強調，任何試圖單方面改變現狀或加劇緊張局勢的行為都是不可接受的。

此外，據統計數據顯示，近年來在南海的船隻活動明顯增多，尤其是中國船隻的活動頻率和規模。這不僅反映了該地區緊張局勢的加劇，也突顯了亟需各方透過和平對話和外交途徑解決爭端的重要性。

在南海區域動盪之際，無論菲律賓還是台灣海域，在背後顯現的都是中國在區域間興風作浪唯恐天下不亂，藍委要求蔡英文總統在卸任前登太平島宣示主權。太平島是中華民國的領土，無庸置疑，從未改變，要蔡總統登太平島是真的要台灣太平嗎？還是蓄意製造不平呢？

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法