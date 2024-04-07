自由廣場》老屋怕強震 請萬安市長加快都更！

◎ 蔡田

四月三日清晨，花蓮發生25年以來全台最大的7.2級地震，不但造成多人傷亡，且後續有感餘震不斷，「震」驚全台後，使得近日人人聞震色變，霎時之間，地震話題成了民眾茶餘飯後熱議的焦點。

筆者長期住在台北市，不時閃過一個念頭：萬一類似強震發生在台北市，會造成多大的災情？

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之所以關注台北地震，除了筆者居住在此，還有就是台北市高樓大廈林立、群聚密集，卻有「山腳斷層」經過，且北市是全國平均屋齡最老的地區，超過百分之八十的房屋屬於老舊建築，加上盆地效應，萬一，當然不希望真的發生但地震乃天然災害，真要來時也無可避免，最好的預防之道除了加強社區防災士的培育之外，就是要加速老舊建築的都市更新作業，唯有將老舊建築翻新，提高新建築的防震能力，才能降低強震造成的傷亡與建物倒塌。

但令人擔心的是，台北市的都更速度牛步化，上屆市長選舉時，所有候選人都將都更列為優先議題，但選戰結束後，一切又回復原狀，北市府對都更一事既無有力措施，也缺乏促進政策，儘管李四川副市長日前拋出所謂「都更八箭」，市民依然無感，因為看不到也吃不到。

就以筆者居住的房舍為例，臨大馬路的建築物，建商搶著都更，我們巷弄裡的建築因缺乏利基，建商自然興趣缺缺，就算居民想辦理都更，也難如上青天。

筆者斗膽建議北市府，能否考慮增設都更處，採用「公辦都更」的模式協助有意願的市民辦理都更作業，公辦都更少了「利益分配」、「利潤考量」，一定比民間都更更具效率，快速翻新台北市的老舊建築，才能讓市民免除「談震色變」的驚恐。

曾有防災專家預言，類似921的強震一旦發生在台北市，可能造成4000餘棟建築物倒塌的慘況，針對這項駭人聽聞的推估，唯一解方就是北市府要拿出決心和魄力，採取有力措施，加速都更腳步，開始跟時間賽跑，將台北市從屋齡最老的城市，變成平均屋齡最年輕的地區，提高建物耐震力，在地震中屹立不倒，才能確保民眾的生命和財產安全！

呼籲萬安市長，別再讓台北市民自求多福了，快拿出都更的好辦法來吧！

（作者是國小退休教師）

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