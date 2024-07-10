自由開講》藍營愛批評又愛享受！台灣才沒有你們說的那麼不堪！

◎涂醒哲

長期以來，國民黨尤其馬英九不斷地唱衰台灣，認為台灣不如中國，抨擊台灣亂象頻生、經濟每下愈況、是個鬼島之類的言論…等，但台灣真如此不堪 ？

前總統馬英九。（資料照）

我們來看看國際上幾個知名網站、市調機構和聯合國對台灣各方面的評價。

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根據海外生活定居及就業知名網站「InterNations」報告顯示，2023年全球最宜居的國家中，台灣排名世界第5，尤其台灣的「醫療保健」排全球第一，且在台灣有91％的外籍人士對於生活的經濟負擔這一項感到高度滿意，大眾運輸系統的便利性與價格也深受肯定。

值得一提的是，「InterNations」在2016年台灣首次參加調查，便連續二年，以及2020、2021年都蟬聯全球第一名的高度肯定。顯示外籍人士對台灣的生活品質、工作與生活平衡以及友善程度都給予極高的評價。

此外，近十年來，台灣在全球競爭力排名方面也都有優異的表現。根據國際管理發展學院（IMD）和世界經濟論壇（WEF）的數據，台灣在2023年的全球競爭力排名世界第6位 （ 2022年全球競爭力排名第7 ），這主要歸功於台灣高效能的政府和穩健的商業投資環境，以及強大的基礎設施。

在全球民主化指數方面，根據Economist Intelligence Unit （EIU）《民主指數》報告中顯示，台灣從2020~2024年連續五年蟬聯全球最民主國家的前十名。

聯合國日前發布的《世界幸福報告》中，比較亞洲國家，台灣人的幸福指數居全亞洲第2，僅次於新加坡，遠勝中、日、韓等國家。

國發會報告指出，以4年平均而言，2020年至2023年，台灣平均經濟成長率為3.50%，高於疫情前、2016年至2019年的2.83%，顯示台灣經濟雖然面臨全球經濟逆風，但2023年開始經濟成長動能已逐漸回升。參照其他鄰近國家經濟成長率，過去4年（2020年~2023年） 韓國為1.9%、香港為-0.1%、新加坡為2.45%，台灣平均經濟成長率達3.5%，穩居亞洲四小龍之首，在蔡英文總統執政下，8年來台灣GDP累計更增加了27兆元。

加上COVID-19疫情期間，台灣防疫成績亮眼，在世界各國都因為疫情的衝擊而導致經濟下滑停頓之際，台灣GDP逆勢成長，在疫情最嚴重的2020年時，台灣是全球主要經濟體中，唯一維持經濟逆勢成長的國家，更是亞洲主要經濟體中的第一名、因疫情而死亡的人數也是全球第二低的國家，充分證實「健康就是財富的真諦」，這是非常不容易的成就。

儘管在經濟及政治面臨許多挑戰，台灣仍然在創新和科技研發方面保持全球和亞太領先的地位。顯示台灣在全球經濟、民主、民生中佔有重要地位和全球競爭力。

此外，今年「COMPUTEX 台北國際電腦展」最夯的焦點主題就是 AI ，並邀來多位重量級講者，包含：輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳、AMD董事長暨執行長蘇姿丰、全球伺服器大廠美超微（Super Micro）創辦人暨總裁梁見後以及全球頂尖資通訊產業負責人等科技界大咖齊聚。

尤其是黃仁勳、蘇姿丰和梁見後並列為「全球 AI 三巨頭」各國都非常詫異這三位竟都是來自台灣，加上世界半導體巨擘台積電張忠謀，顯示未來影響全球AI發展的關鍵就在台灣，使得台灣在國際上的能見度大增。

這一切都顯示將台灣放在全球的各項指標光譜上，絕對都算是名列前茅的優等生，表現非常優異、無庸置疑，相信許多人都會以身為台灣人為榮。

儘管台灣面臨美中對抗、百年大旱、COVID-19疫情、烏俄戰爭、以巴衝突、氣候變遷、通貨膨脹及國際能源價格升溫等嚴峻挑戰，但台灣人民齊心努力，攜手打造「溫暖而堅韌」的台灣，並在各領域都繳出亮麗成績單，這樣的台灣是多麼令人讚嘆和羨慕。

這些數據和全球排名的表現，無疑是狠狠地打臉了這些不看好台灣，甚至唱衰台灣的人。

我實在百思不得其解，為何要唱衰台灣、以不理智和扭曲的價值觀來抨擊台灣，甚至和中共一唱一和地挑釁台灣。如果他們這麼喜歡中共，口口聲聲說中共國有多進步、多好，那為何不直接移民回到中國，而是將家人往美國送？這到底是甚麼心態？

尤其是身為卸任元首的馬英九，忘了自己是誰、擔任的是哪個國家的元首、執政黨，竟然與對岸的中國唱和，認為台灣不應該說台灣中國互不隸屬否則就是挑釁中國，難道他忘了中共口口聲聲說：兩岸一家親，卻一天到晚把「不放棄武力犯台」這種蠻橫威脅的話語掛在嘴邊？又是誰布署數百顆導彈瞄準台灣？誰發表不支持「統一」就是「台獨」的謬論？誰一天到晚派遣飛機、船艦步步進逼、跨越台灣海峽中線、侵門踏戶，引起台灣人民的反感 ？

我真心建議這些心在中國、把中國當祖國的人，可以直接回中共國做自己的中華民族偉大復興大夢。不要喝台灣的奶水長大、受台灣栽培，卻回頭批評台灣。這些人才是真的背祖忘宗！新加坡總理李顯龍曾經說過：要落地生根、不要落地歸根。如果無法忘情中國，還認為中國才是祖國，可以自己回到祖國的懷抱，不要一邊批評唱衰、一邊享受著台灣享譽全球的健保資源、醫療品質，這樣不會良心不安嗎？

（作者曾任衞生署長）



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