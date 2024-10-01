晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》「這些服藥方式」都不利腎健康！藥師提醒：不要自己當醫師

藥品並非一般商品，來源不明的藥品或偏方可能摻雜有害身體健康的成分，不只症狀無法獲得改善、拖延治療， 也可能造成身體其他損傷，得不償失。
健康醫療網

健康醫療網

2024/10/01 09:00

常常在發藥窗口聽到民眾詢問：「聽說藥都會傷腎 ，這些藥能不能不要吃？」 也曾經聽到民眾問：「上次我肌肉痛，去買消炎止痛藥吃，效果很好。我牙痛1星期了，可以再去買來吃嗎？」

擅自決定停藥或減量　恐加劇腎臟負擔

國泰綜合醫院藥劑科藥師范思驊指出，以上是民眾常有的用藥迷思，以為所有藥品都會傷腎，於是自己決定停藥或是減量，此舉可能延誤病情；當身體不適時，又自行買藥或調高劑量，自己當起醫師，反而造成腎臟的負擔。

謹慎使用消炎止痛藥　避免損害腎功能

范思驊說明，一般常聽到的Ibuprofen（依普芬）、Diclofenac（克他服寧、服他寧）、 Indomethacin（炎達益、炎得效），屬於非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），透過「抑制前列腺素」達到消炎止痛的效果。而長期服用此類消炎止痛藥，抑制前列腺素的分泌，會造成腎臟血流量不足，因此損害腎功能。

范思驊表示，若您已患有慢性腎臟病，應避免長期使用非類固醇類消炎止痛藥；如您為腎臟病後期的腎友，應完全避免服用非類固醇類消炎止痛藥。而一般民眾到藥局購買藥品，也要特別注意成分。常見的綜合感冒藥或是止痛加強錠等，可能含有非類固醇類消炎止痛成分，務必諮詢藥師正確的服用劑量。

范思驊醫師表示，若您已患有慢性腎臟病，應避免長期使用非類固醇類消炎止痛藥；如您為腎臟病後期的腎友，應完全避免服用非類固醇類消炎止痛藥。（freepik.com）范思驊醫師表示，若您已患有慢性腎臟病，應避免長期使用非類固醇類消炎止痛藥；如您為腎臟病後期的腎友，應完全避免服用非類固醇類消炎止痛藥。（freepik.com）

避免服用來路不明的藥物　應遵循專業醫藥人員指示

范思驊強調，拒絕遊覽車上、地下電台、夜市販賣的藥品以及來路不明的中草藥 ，絕對是愛腎顧健康的法則。藥品並非一般商品，來源不明的藥品或偏方可能摻雜有害身體健康的成分，不只症狀無法獲得改善、拖延治療， 也可能造成身體其他損傷，得不償失。如有用藥需求，務必就醫或到合格藥局詢問藥師，並依照專業醫藥人員的指示服用。

愛腎顧健康　控制三高為首要

而三高（高血壓、高血脂、高血糖）是造成慢性腎臟病的主因之一。血壓過高影響腎臟排除廢物以及調節水分的機制。高血脂可能造成動脈粥狀硬化，使血管慢性發炎。高血糖會增加腎臟過濾廢物的負擔，長期下來使腎臟逐漸失去過濾廢物的能力，無法清除身體代謝的有害物質，引起蛋白尿、腎衰竭、尿毒症，最終需要洗腎。

因此，范思驊提醒，三高的病友務必遵照醫師指示按時服用藥物，不要自行增減藥量，採行健康的飲食習慣及生活型態，定時回診，才能有效控制三高。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導「這些服藥方式」都不利腎健康！藥師提醒：不要自己當醫師

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書