健康醫療網》「這些服藥方式」都不利腎健康！藥師提醒：不要自己當醫師

藥品並非一般商品，來源不明的藥品或偏方可能摻雜有害身體健康的成分，不只症狀無法獲得改善、拖延治療， 也可能造成身體其他損傷，得不償失。

常常在發藥窗口聽到民眾詢問：「聽說藥都會傷腎 ，這些藥能不能不要吃？」 也曾經聽到民眾問：「上次我肌肉痛，去買消炎止痛藥吃，效果很好。我牙痛1星期了，可以再去買來吃嗎？」

擅自決定停藥或減量 恐加劇腎臟負擔

國泰綜合醫院藥劑科藥師范思驊指出，以上是民眾常有的用藥迷思，以為所有藥品都會傷腎，於是自己決定停藥或是減量，此舉可能延誤病情；當身體不適時，又自行買藥或調高劑量，自己當起醫師，反而造成腎臟的負擔。

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謹慎使用消炎止痛藥 避免損害腎功能

范思驊說明，一般常聽到的Ibuprofen（依普芬）、Diclofenac（克他服寧、服他寧）、 Indomethacin（炎達益、炎得效），屬於非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），透過「抑制前列腺素」達到消炎止痛的效果。而長期服用此類消炎止痛藥，抑制前列腺素的分泌，會造成腎臟血流量不足，因此損害腎功能。

范思驊表示，若您已患有慢性腎臟病，應避免長期使用非類固醇類消炎止痛藥；如您為腎臟病後期的腎友，應完全避免服用非類固醇類消炎止痛藥。而一般民眾到藥局購買藥品，也要特別注意成分。常見的綜合感冒藥或是止痛加強錠等，可能含有非類固醇類消炎止痛成分，務必諮詢藥師正確的服用劑量。

范思驊醫師表示，若您已患有慢性腎臟病，應避免長期使用非類固醇類消炎止痛藥；如您為腎臟病後期的腎友，應完全避免服用非類固醇類消炎止痛藥。（freepik.com）

避免服用來路不明的藥物 應遵循專業醫藥人員指示

范思驊強調，拒絕遊覽車上、地下電台、夜市販賣的藥品以及來路不明的中草藥 ，絕對是愛腎顧健康的法則。藥品並非一般商品，來源不明的藥品或偏方可能摻雜有害身體健康的成分，不只症狀無法獲得改善、拖延治療， 也可能造成身體其他損傷，得不償失。如有用藥需求，務必就醫或到合格藥局詢問藥師，並依照專業醫藥人員的指示服用。

愛腎顧健康 控制三高為首要

而三高（高血壓、高血脂、高血糖）是造成慢性腎臟病的主因之一。血壓過高影響腎臟排除廢物以及調節水分的機制。高血脂可能造成動脈粥狀硬化，使血管慢性發炎。高血糖會增加腎臟過濾廢物的負擔，長期下來使腎臟逐漸失去過濾廢物的能力，無法清除身體代謝的有害物質，引起蛋白尿、腎衰竭、尿毒症，最終需要洗腎。

因此，范思驊提醒，三高的病友務必遵照醫師指示按時服用藥物，不要自行增減藥量，採行健康的飲食習慣及生活型態，定時回診，才能有效控制三高。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導「這些服藥方式」都不利腎健康！藥師提醒：不要自己當醫師

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