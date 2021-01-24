健康醫療網》心血管疾病初期症狀易忽略 健檢「加一項」保命

心血疾病包含心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病，初期症狀包括頭暈、冒冷汗、胸悶、左手臂疼痛及下巴不適等，但多數患者因缺乏病識感而疏忽，因此常有青壯年猝死新聞傳出。

據英國研究指出，氣溫每低1度，未來2個禮拜及1個月內罹患心肌梗塞的機會分別增加2%和2.6%左右！心血管疾病像是個隱形炸彈，隨時都可能發作，尤其是長期三高控制不好者，秋冬季節更應注意，因為突然的低溫會使血管急遽收縮，導致血壓飆升過大，容易引發心肌梗塞、腦中風、心衰竭和主動脈剝離等心血管疾病。

心血疾病初期症狀廣 高風險族群要警覺

樂生療養院神經內科賴軍皓醫師解釋，心血疾病包含心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病，初期症狀包括頭暈、冒冷汗、胸悶、左手臂疼痛及下巴不適等，但多數患者因缺乏病識感而疏忽，因此常有青壯年猝死新聞傳出。

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因此，有心血管疾病家族史或中風病史者，或超過40歲以上，及高血壓、高血脂、高血糖高風險群，賴軍皓醫師建議，每年在每年健康檢查時多做一次頸動脈超音波或心臟超音波。

頸動脈、心臟超音波 安全、無侵入性且健保有給付

賴軍皓醫師補充，由於頸動脈超音波及心臟超音波都屬於簡單、安全、無侵入性又無輻射的檢查，目前健保針對高風險族群已有給付，是考慮經濟成本的民眾最好的選擇；而且一旦超音波發現有異，醫師會考量其他致病危險因子及血液生化檢驗並安排電腦斷層掃描進一步判讀。

預防心血管疾病 日常飲食+運動是不二法門

除了以超音波檢查提早篩檢外，賴軍皓醫師指出，運動及飲食還是最好的預防方法，適量地攝取抗氧化營養素，如維生素C、E、Q10等，會抑制自由基活動，降低血管堵塞風險，並建議平日應以有氧運動改善循環與代謝情況，如快走、騎腳踏車等。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 心血管疾病初期症狀易忽略 健檢「加一項」保命

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