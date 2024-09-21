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健康醫療網》最新研究：代糖讓人更想吃甜，減重恐無效！

對於喜歡吃甜食或喝含糖飲料的人，短期間內可以用代糖來取代精緻糖的使用，但長期來說，還是儘量減少精緻糖和代糖的攝取，真正降低對於糖的需求，才是對健康有幫助。
健康醫療網

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2024/09/21 08:30

在忙碌、壓力大的工作、生活中，來點甜食是許多人抒壓的方式，但吃進太多的糖，又擔心加速老化、熱量過高造成肥胖，甚至高血脂、高血壓、糖尿病等。那麼如果改吃代糖可以嗎？

代糖可以分為天然及人工　依據食品加工選擇

大林慈濟醫院營養師劉家宏表示，代糖可以分為天然代糖及人工代糖，天然代糖包括甜菊糖苷、羅漢果苷、赤藻糖醇、麥芽糖醇等，常見的人工合成代糖則有阿期巴甜、糖精、醋磺內酯鉀等，在使用時通常會考量不同食品的加工過程來選擇合適的甜味劑。

精緻糖熱量高　代糖低熱量、較不易影響血糖

黃欣寧醫師指出，代糖就是要替代真正的糖分，因為一般的精緻糖，例如蔗糖類，會提供很多的熱量，使用代糖的目的是減少熱量的來源，同時能讓舌頭上感受到甜味，因為很多人覺得想要吃糖，但又不希望造成血糖上升，可以用代糖做為取代。例如糖尿病患者真的很想吃糖，會建議他先從原型食物中攝取，在相同的糖攝取量下，可以吃到更多量的食物。如果原型食物不易取得，代糖是另一個不錯的選擇，相較於坊間飲料店會攝取到的精緻糖，可以在同等份量下增加較少的熱量，讓體內的血糖波動較小。

最新研究：代糖恐讓人更想吃甜　減重恐無效

黃欣寧表示，過去會建議減重者使用代糖，但近幾年有些研究發現，吃了代糖之後，無法像真正的糖一樣，讓腦部覺得滿足，反而會讓人想要繼續吃甜來滿足它過去會建議減重者使用代糖，但近幾年有些研究發現，吃了代糖之後，無法像真正的糖一樣，讓腦部覺得滿足，反而會讓人想要繼續吃甜來滿足它，因此代糖雖然不會讓減重病人的BMI或體重上升，但整體而言，也無法達到體重下降的好處。

過去會建議減重者使用代糖，但近幾年有些研究發現，吃了代糖之後，無法像真正的糖一樣，讓腦部覺得滿足，反而會讓人想要繼續吃甜來滿足自己！（freepik.com）過去會建議減重者使用代糖，但近幾年有些研究發現，吃了代糖之後，無法像真正的糖一樣，讓腦部覺得滿足，反而會讓人想要繼續吃甜來滿足自己！（freepik.com）

劉家宏營養師則建議，對於喜歡吃甜食或喝含糖飲料的人，短期間內可以用代糖來取代精緻糖的使用，但長期來說，還是儘量減少精緻糖和代糖的攝取，真正降低對於糖的需求，才是對健康有幫助。代糖無法滿足大腦的飽和中樞，少量、偶爾使用可以，長期而言，還是建議從原型食物中攝取，落實健康減糖。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 最新研究：代糖讓人更想吃甜，減重恐無效！

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