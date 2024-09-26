自由開講》生活教育的重視 才有學生的生活素養

◎陳啟濃

帶著榮耀開了二小時的車，參加全國國中小學交通安全教育績優學校頒獎典禮。主辦單位很貼心，場地選在新竹市的大飯店。只是唯一美中不足，教育部跟交通部都只來了副司長頒獎，內心感到有點可惜。

為何我會感到可惜，因為參加的都是全國各縣市的國中國小校長，以及最辛苦的學務人員。如果部長或甚至總統可以來到現場，特別來頒獎鼓勵，大家感受到的殊榮，應該更為深厚。

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對於那些在第一線，執行交通安全教育，守護學生安全的學務人員，甚至許多學校都有交通志工，平時應給予鼓勵。（資料照，援中國小提供）

因為學務人員承擔了學生生活教育的指導，不僅勞心勞力，而且面對公民權益高張，動輒得咎的教育現場，卻沒有得到制度上的特別鼓勵。許多學校每年都苦於沒有老師願意擔任學務主任或是生教組長的職務，常常新人換舊人，或是拜託代理教師勉為其難地接下工作。

尤其是生教組長，學生的上放學的安全，責任都扛在他的身上。常常吃力不討好，而且要鐵面無私，卻落個容易得罪師生的惡名。然而生活教育卻是學生學習的基礎能力，養成良好的生活習慣，培養未來公民必須的責任，這可是比起課業成績還要重要。

希望政府及社會的眼光，不要只是投注在AI這些科技教育，更不該只是強調學生的升學績效，因為這些很容易看到光鮮亮麗的數字，但卻看不到學生該具有的社會關懷與公民責任的表現。

東海大學學生意外遭公車撞擊身亡，引起社會再度對行人安全的重視。然而對於那些在第一線，執行交通安全教育，守護學生安全的學務人員，甚至許多學校都有交通志工，平時社會就應該多多利用各種機會，給予有形無形的榮譽與獎勵，特別是國家級的頒獎鼓勵，這才是最實際的支持交通安全教育。

（作者為教育人員）



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