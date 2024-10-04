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自由廣場》老師看颱風假 上下交相賊，莫此為甚！

2024/10/04 05:30

◎ 陳芳萍

連續兩天的颱風假，許多台灣人很高興，唯獨我開心不起來。有幾千人湧進首長臉書按讚，說帥又有魄力，難道這就是民意？

並非因為我教課進度上不完，或是停擺一天經濟損失兩百億元，而是看到有些地區，明明就不在警戒範圍內，氣象局雨量預測顯示低於十毫米，卻因民選縣市長怕得罪選民，就濫用「共同生活圈」名義，雖無風無雨，竟也放了兩天。

全世界大概只有台灣有颱風假吧！我們的確是多天災的島國，說起來這麼小的國家，有高鐵之後，所有縣市都是共同生活圈也不為過；風強雨大之際，宣布不用上班上課，顯示我們對人命的重視，這也沒錯。

但明明有標準訂在那裡，卻因一句「共同生活圈」就不遵守規定；明明放颱風假讓大家防颱，但大賣場、電影院、KTV、百貨公司員工，卻必須上班，只因無風無雨，大家會無聊，須要有打發時間的去處，如此颱風假，真是為了保護人民生命財產安全嗎？答案很明顯，根本是首長怕被罵，不敢不放。

或許這就是民主自由社會的弊病，為了贏得更多選票，而極盡所能的討好選民，但也因此，漸漸被民粹主義所裹挾，颱風假就是一個示現。若不警覺到問題的嚴重性，未來政策將不再是考慮合理性與公義性，而淪為網路治國了。

（作者是高中教師）

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