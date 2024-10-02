自由開講》歷史性颱風將襲 「颱風警報」讓國人有感嗎？！

◎花曉龍

上月初強烈颱風魔羯掃過海南島，這是當地有史以來最強的颱風，不只是摧枯拉朽，許多新穎大樓的建築，都硬生生的被扒下了一層皮。但是遠在台灣的我們就像在看一部災難片，沒有太大的感覺。

一個月過去了，又是一個路徑跟強度前所未見的歷史性颱風，它的風速跟「狙擊」海南島的颱風相當，但是從衛星雲圖上看到的範圍，如果說魔羯是M號，那山陀兒無疑是L號，遭受這樣強度的颱風侵襲，對任何一個國家來說都是相當罕見的。

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圖為中央氣象署10月1日下午14點製發強颱山陀兒路徑預測。（中央氣象署提供）

日本氣象廳前天就已經定位山陀兒是大型颱風，七級風暴風圈從呂宋島涵蓋到台灣北部，現在颱風已經來到了家門口，中央氣象署仍只給予220公里的暴風半徑，所以當颱風中心登陸高雄的同時，其實整個台灣仍有三分之一的陸地在暴風圈之外。況且在路徑潛勢預報裡，颱風一登陸後，氣象署預測颱風暴風圈的範圍持續縮小。台灣大眾早已習慣把暴風圈當作防颱的界線，沒有涵蓋全台的颱風，讓民眾在感覺上會有「颱風不是很大」的錯覺，且速度又牛步，要來不來，讓國人戒心直線下降。

氣象署對侵台颱風的暴風圈始終很謹慎，也牽涉到許多的決策，這個可以理解，但面對氣候變遷，動輒就是前所未見「歷史性」的致災颱風，何不料敵從寬，禦敵從嚴，讓民眾真正提高警覺，不僅暴風圈的大小，還可以適時用比擬性的說法來形容致災型颱風，比平鋪直敘公務員式的說法有用的多。

山陀兒颱風挾帶每小時245公里的瞬間風速，登陸的地點是西南沿海的高雄附近。或許目前民眾仍然無感，因為無法想像到底有多強大，更不知道它可以如何傷害一個從未面臨如此威脅的大都會。若是以龍捲風做為比喻，這風速相當於一個F3級的龍捲風，依據藤田級數（量度龍捲風強度的標準），登陸地點表現為：「較結實的房屋的房頂牆壁刮跑，列車脫軌或掀翻，森林中大半的樹木連根拔起。重型汽車刮離地面或刮跑。」而且這種級別的龍捲風，在好發龍捲風的美國，發生率僅有5%的低機率，且範圍頂多一公里大小，但是颱風核心往往比一個都會區還大的太多，可見其嚴重程度，全國其他各地亦同，提醒大家務必立即做好防颱工作，多一分準備，方能少一分災損。

（作者為臺北市中學總務主任）

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