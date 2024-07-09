自由開講》拒絕國民黨沒收罷免權／民進黨雲林縣議會黨團要求許宇甄撤案！

◎張維崢

國民黨在立法院提出《選罷法》修正草案，要將罷免門檻提高，為此甚至不惜在內政委員會爆發全武行，造成民進黨多位立委受傷一事，民進黨雲林縣議會黨團8日發布聲明，表示譴責暴力，同時反對鳥籠罷免權的立場！

民進黨雲林縣議會黨團8日發布聲明，表示譴責暴力，同時反對鳥籠罷免權的立場！（作者提供）

這次限縮人民罷免權力的《選罷法》草案中，就有雲林縣政府工策會前總幹事、現任的國民黨不分區立委許宇甄提出的修法版本，同時張嘉郡以及雲林海線的丁學忠立委也都有連署。因此民進黨雲林縣議會黨團必需站出來捍衛人民罷免權力，呼籲這三位立委適可而止，不要只聽黨意、不聽民意，提出這種沒收人民權力的法案。

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許宇甄的提案版本中，將原本「當選未滿一年不能罷免」改成連提議與連署都不行，另外原本罷免同意票數多於不同意即成功罷免，也改成除了同意票多外，還需高過當選時的票數，不僅嚴重限縮人民罷免權，恐怕也有違反人民言論自由的問題存在！

許宇甄、張嘉郡以及丁學忠三位立委就竟在怕什麼？雲林是民主聖地，雲林民意代表應該要能接受人民的考驗，而不是透過修鳥籠罷免權，來保護自己。

國民黨立委現在挾人數優勢，什麼法案都敢提，但民主絕對不是可以如此國民黨玩弄的，因此民進黨雲林縣議會黨團站出來要求許宇甄、張嘉郡以及丁學忠立委聽從民意，立即撤回提案，還給人民正常的國會。

（作者為民進黨雲林縣議會黨團總召）

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