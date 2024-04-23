健康醫療網》花蓮居民震災後創傷症候群 門諾醫院開辦門診助找回平靜

為了提供全面的身心健康照護及治療，門諾醫院結合了身心科與中醫科，開辦中西醫合療門診，針對患者的個別需求制定個別化的治療計畫，透過中西合療，有效緩解患者的身心不適，走出創傷壓力症候群的陰霾。

歷經4月3日7.2級的花蓮強震後，許多民眾仍深受恐慌情緒的影響，頻繁餘震加劇了人們的焦慮，讓心理壓力難以釋放。為因應此一情況，門諾醫院於4月15日啟動了創傷壓力症中西醫合療門診，由身心科與中醫科團隊提供綜合治療服務，以協助花蓮地震災民重拾內心平靜，並重建健康與活力。

為提供全方位的身心健康關懷與治療，門諾醫院開設「創傷後壓力症」中西醫合療門診助民眾找回內心平靜。（圖／門諾醫院提供）

壓力所導致的身心失調 並產生系列症狀

目睹對面大樓倒塌的陳小姐，想起地震當天的景象，心中不安依舊，特別是倒塌大樓距離她家只有約100公尺，每當想起這個畫面，讓陳小姐無法安心入眠，即便事隔兩週，陳小姐仍感到心悸、害怕，甚至對生活失去了動力，為防止情況惡化，家人急忙陪同她求醫。

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門諾醫院身心科醫師李美瑩指出，急性壓力症（Acute stress reaction）和創傷後壓力症（Posttraumatic Stress Disorder, 簡稱PTSD）泛指人們在遭受真實或威脅性創傷後，難以應對所產生的身心壓力失調，並引發一系列症狀，這些症狀包括有無法控制地回憶創傷事件、做相關噩夢、持續負面情緒、長期處於恍惚狀態、逃避現實、睡眠障礙、易怒、敏感和容易驚嚇等；這些症狀不僅發生在創傷受害者身上，還可能發生在受難者的親友或目擊者身上，甚至可能影響長時間參與救援工作的救難人員。

幫助走出創傷壓力症候群陰霾 開辦中西醫合療門診

為了提供全面的身心健康照護及治療，門諾醫院結合了身心科與中醫科，開辦中西醫合療門診，針對患者的個別需求制定個別化的治療計畫，透過中西合療，有效緩解患者的身心不適，走出創傷壓力症候群的陰霾。

門諾醫院中醫科主任楊成湛表示，中醫認為創傷症候群主要是因為各種情緒壓力引起氣血不順，多表現為肝鬱氣滯，可根據患者的體質、情緒和精神狀況，給予合適的治療，如針灸可刺激大腦皮質，調節中樞神經系統和內分泌系統的功能，從而緩解焦慮或抑鬱。中藥如酸棗仁可安定心神，對心肝血虛引起的失眠有幫助；百合可清心安神、改善神經衰弱；茯神對改善失眠和心悸效果顯著；其他治療方式例如拔罐也對緩解身心壓力有所幫助。

考慮到地震後許多民眾因「創傷後壓力症」而失眠，門諾醫院中醫科特別在大廳提供「寬心安神茶飲」，希望透過此舉幫助民眾安定心神、疏解肝鬱，改善睡眠。寬心安神茶飲的配方包括有茯神、蓮子、百合、陳皮和合歡皮各20克，以3000CC開水煮沸後，再用小火煮30分鐘，可再加入適量冰糖調味。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林韋彤報導 花蓮居民震災後創傷症候群 門諾醫院開辦門診助找回平靜

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