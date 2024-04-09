晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》日本小林製藥紅麴案1120人就醫 我國26例本週將召開專家會議

民眾買到含有日本「小林製薬」紅麴原料相關產品，如有疑義，可撥打食安專線1919或消保專線1950諮詢，行政院消費者保護處已發函全國消費者保護官協助處理退換貨事宜。此外，食品安全保護基金亦可補助消費者保護團體，協助消費者進行團體訴訟。
健康醫療網

健康醫療網

2024/04/09 14:33

民眾服用小林製藥含紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，據日本厚生勞動省統計，死亡案例維持5人，就醫民眾擴大至1120人；我國衛福部食藥署截至5日共接獲26件因使用含小林紅麴相關產品出現非預期反應，預計本週召開專家會議，評估通報案例使用含小林紅麴產品，出現非預期反應是否具相關性。

民眾服用小林製藥含紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題。（法新社）

厚生省：驗出「軟毛青黴酸」

厚生勞動省日前表示，在小林製藥紅麴保健品中驗出軟毛青黴酸（Puberulic acid），這是從青黴菌而來的天然化合物，毒性很高。然而，目前還未確定軟毛青黴是否就是造成腎臟疾病的原因，尚須等待進一步報告。

而小林製藥透過52間業者，販售紅麴原料給173間下游廠商。厚生勞動省已要求所有廠商回報「過去3年醫師是否有報告稱民眾健康受害」，目前未接獲民眾健康受害的通報。

食藥署本週召開專家會議

台灣沒有進口該款保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動業者自主預防性下架。

食藥署預計本週召開專家會議，評估通報案例使用含小林紅麴產品，出現非預期反應是否具相關性，同步透過外館聯繫小林製藥釐清汙染原因。

食藥署副署長林金富表示，初步已召開會前會，主要針對通報資料整理，分類後將提送「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，評估個案食用產品與非預期反應的相關性。

通報1919或19505專線

民眾如有疑義，可撥打食安專線1919或消保專線1950諮詢（圖／食藥署）

若消費者發生身體不適及非預期反應，亦可上食藥署網站通報或是撥打專線（02-23210594）通報。（圖／食藥署）

民眾買到含有日本「小林製薬」紅麴原料相關產品，如有疑義，可撥打食安專線1919或消保專線1950諮詢，行政院消費者保護處已發函全國消費者保護官協助處理退換貨事宜。此外，食品安全保護基金亦可補助消費者保護團體，協助消費者進行團體訴訟。

食藥署提醒，民眾通報時，除填寫基本資訊外，應提供食用產品之批號或效期、病歷、同時所使用之其他藥物、生理檢驗檢查結果及腎臟功能之系列性變化等資料，以利後續評估分析食用產品與非預期反應的相關性。

林金富表示，未來若確認民眾症狀與吃到相關產品有正相關，會協助保留證據，進行團體訴訟；吃下食藥署預防性下架產品的民眾，則不論有無發病，都會協助加入團體訴訟。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 日本小林製藥紅麴案1120人就醫　我國26例本週將召開專家會議

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書