健康醫療網》日本小林製藥紅麴案1120人就醫 我國26例本週將召開專家會議

民眾買到含有日本「小林製薬」紅麴原料相關產品，如有疑義，可撥打食安專線1919或消保專線1950諮詢，行政院消費者保護處已發函全國消費者保護官協助處理退換貨事宜。此外，食品安全保護基金亦可補助消費者保護團體，協助消費者進行團體訴訟。

民眾服用小林製藥含紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，據日本厚生勞動省統計，死亡案例維持5人，就醫民眾擴大至1120人；我國衛福部食藥署截至5日共接獲26件因使用含小林紅麴相關產品出現非預期反應，預計本週召開專家會議，評估通報案例使用含小林紅麴產品，出現非預期反應是否具相關性。

民眾服用小林製藥含紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題。（法新社）

厚生省：驗出「軟毛青黴酸」

厚生勞動省日前表示，在小林製藥紅麴保健品中驗出軟毛青黴酸（Puberulic acid），這是從青黴菌而來的天然化合物，毒性很高。然而，目前還未確定軟毛青黴是否就是造成腎臟疾病的原因，尚須等待進一步報告。

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而小林製藥透過52間業者，販售紅麴原料給173間下游廠商。厚生勞動省已要求所有廠商回報「過去3年醫師是否有報告稱民眾健康受害」，目前未接獲民眾健康受害的通報。

食藥署本週召開專家會議

台灣沒有進口該款保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動業者自主預防性下架。

食藥署預計本週召開專家會議，評估通報案例使用含小林紅麴產品，出現非預期反應是否具相關性，同步透過外館聯繫小林製藥釐清汙染原因。

食藥署副署長林金富表示，初步已召開會前會，主要針對通報資料整理，分類後將提送「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，評估個案食用產品與非預期反應的相關性。

通報1919或19505專線

民眾如有疑義，可撥打食安專線1919或消保專線1950諮詢（圖／食藥署）

若消費者發生身體不適及非預期反應，亦可上食藥署網站通報或是撥打專線（02-23210594）通報。（圖／食藥署）

民眾買到含有日本「小林製薬」紅麴原料相關產品，如有疑義，可撥打食安專線1919或消保專線1950諮詢，行政院消費者保護處已發函全國消費者保護官協助處理退換貨事宜。此外，食品安全保護基金亦可補助消費者保護團體，協助消費者進行團體訴訟。

食藥署提醒，民眾通報時，除填寫基本資訊外，應提供食用產品之批號或效期、病歷、同時所使用之其他藥物、生理檢驗檢查結果及腎臟功能之系列性變化等資料，以利後續評估分析食用產品與非預期反應的相關性。

林金富表示，未來若確認民眾症狀與吃到相關產品有正相關，會協助保留證據，進行團體訴訟；吃下食藥署預防性下架產品的民眾，則不論有無發病，都會協助加入團體訴訟。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 日本小林製藥紅麴案1120人就醫 我國26例本週將召開專家會議

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