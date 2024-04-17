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健康醫療網》腹瀉群聚近8成「諾羅」！包含王品、藏壽司、溪山里3事件 該如何防範？

疾管署指出，由於諾羅病毒目前無特效藥可治療，民眾若有噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等症狀，建議應充分休息並補充水分、電解質及營養，至嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作。
健康醫療網

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2024/04/17 15:46

全國近四週（第12至15週）共接獲203 起腹瀉群聚通報案件，高於去年同期（54起）。（https://www.freepik.com/）

近期腹瀉群聚通報件數增加，根據疾管署資料顯示，目前群聚事件通報主要是來自於餐飲旅宿業，近8成檢出病原都是「諾羅病毒」。疾管署發言人曾淑慧表示，目前國內有王品、藏壽司、溪山里等3大群聚案件，都有零星檢出諾羅病毒個案，提醒民眾應注意手部衛生與飲食安全。

腹瀉通報比同期多近4倍　病原以「諾羅」為主

疾管署4月16日公布，上週（4月7日－13日）全國腹瀉門急診就診人次為139,848人次，較前一週120,868人次上升15.7%，與去年同期相當，已近十年趨勢來看為近十年同期第4高。

另外，全國近四週（第12至15週）共接獲203 起腹瀉群聚通報案件，高於去年同期（54起），通報案件最主要是來自於餐飲旅宿業，其中病原體檢出陽性案件數共有56起，檢出病原以「諾羅病毒」為主（共45件，佔80%）。

曾淑慧發言人提到，前週發生多起的腹瀉群聚案件，檢出結果也都是諾羅病毒，目前3大群聚案件，第一個王品初瓦、響辣的疑似食物中毒事件，目前檢出有部分是諾羅病毒陽性，上次有報告過，這次大概有5例的陽性個案；第二個溪山里，目前大概有3例陽性個案；第三個藏壽司，也有驗出3例。

國內3大群聚也有零星個案　如何避免感染？

不過，目前疑似食物中毒案件相關檢體都還在檢測中，需進一步檢驗、培養才能確認這些病原是否與食物中毒有直接相關。但曾淑慧發言人提醒，民眾仍應注意食品衛生安全，因為諾羅病毒感染，主要還是攝食到受汙染的水或食物所致，或是跟病人有密切接觸、吸入到嘔吐物所產生的飛沫等而造成感染。

因此，民眾接觸應落實手部衛生，依「內、外、夾、弓、大、立、完」7步驟正確洗手，可以防範諾羅病毒，同時也可以防範即將進入流行期的腸病毒，而接觸病患時更要配戴口罩避免傳染。另外，也要避免生食、生飲，與人共食時應使用公筷母匙。

疾管署指出，由於諾羅病毒目前無特效藥可治療，民眾若有噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等症狀，建議應充分休息並補充水分、電解質及營養，至嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作。

另外，為了降低病原傳播的風險，受病患污染的衣物、床單也應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 腹瀉群聚近8成「諾羅」！包含王品、藏壽司、溪山里3事件　該如何防範？

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