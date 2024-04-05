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健康醫療網》防範餘震也要慎防祝融！清明掃墓4不1要保平安

近期中南部因少雨乾燥，傳出多起因掃墓焚燒雜草或紙錢引發之火災，光是過年後就高達1466件。
健康醫療網

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2024/04/05 14:48

清明連假前全台震不停！花蓮4月3日7時58分發生芮氏規模7.2強震，且餘震不斷。適逢掃墓祭奠祖先的重要節日，除了防範餘震也要當心引起祝融！環境部表示，近期中南部因少雨乾燥，傳出多起因掃墓焚燒雜草或紙錢引發之火災，光是過年後就高達1,466件，呼籲民眾注意「4不1要」確保安全。

適逢掃墓祭奠祖先的重要節日，除了防範餘震也要當心引起祝融！圖為掃墓示意圖，人物本文無關。（資料照）

清明前祭祀引發火災逾1400件

環境部表示，近期中南部因少雨乾燥，傳出多起因掃墓焚燒雜草或紙錢引發之火災，光是過年後就高達1466件；而焚燒過程產生的空氣污染物，更使原本就仍在空污季的空氣品質雪上加霜，影響民眾健康及生活品質。林保署副署長廖一光表示，台灣的森林火災高達97%源於人為因素，且因極端氣候讓林火頻度及損害程度日趨嚴重，防災重點已由事後滅火轉化為事前預防。

為了預防掃墓祭祖不慎引發之火災，環境部協調各縣市政府於清明期間推動相關防火暨環保措施，並加強稽巡查及防火宣導，例如：目前全國各縣市均已配合提供「紙錢集中燃燒服務」，部分縣市則聯合環保局、消防局與民政局擴大推動掃墓相關服務及火災預防措施（如掃墓服務站、掃墓專車、提供滅火水源或消防車駐點監控等），民眾掃墓前可參考各縣市政府提供的資訊，選擇安全又環保的祭祀方式。

清明掃墓4不1要保平安

除了公部門提供服務或預防措施，仍有賴民眾的配合。消防署亦呼籲民眾掃墓時應注意‵「4不1要」。民眾掃墓祭祖，焚燒紙錢，點燃線香等用火行為，一旦不小心，在風勢助長下容易引起雜草火警，不僅驚擾長眠的先人、傷及掃墓民眾、造成空氣嚴重汙染，更讓消防同仁疲於奔命。

「除草不用火」

「紙錢不燃燒」

「爆竹不燃放」

「菸蒂不亂丟」

「垃圾要帶走」

掃墓時可用鐮刀或其他機具割除雜草，切勿用火燒；採用以花代香或以功代金等環保祭祀；若仍有燒紙錢的需求時，則可適度減量並配合各縣市環保局的紙錢集中焚燒服務；如必須於現場焚燒，則應民眾自備水源，俟確認火苗完全熄滅方可離開。

環境部提醒，露天燃燒是空氣污染防制法所禁止的行為，故掃墓時應避免露天焚燒雜草、紙錢致產生大量濃煙污染空氣，否則可能遭環保局依違反空氣污染防制法裁罰新台幣1,200元至10萬元罰鍰；若因而引起火災，恐涉及刑法公共危險罪及民事求償，民眾務必要謹慎。

台北市消防局也表示，清明祭祖期間，局內消防與義消同仁會認真執行勤務，防範墓地火災，守護市民安全。任務包括：至市內各香鋪店張貼海報並宣導、至偏遠及搶救不易墓地進行水源踏勘及搶救動線確認、至各墓地進行巡邏及向掃墓民眾防火宣導、並於等假日人潮眾多時段，在富德靈骨樓、富德公墓及陽明山第一公墓進行駐守警戒。局長與義消總隊總隊長黃忠曉也特別前往各大隊墓地警戒區域，慰勞消防、義消同仁辛勞，感謝警、義消同仁辛勞。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 防範餘震也要慎防祝融！清明掃墓4不1要保平安

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