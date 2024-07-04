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自由開講》極端氣候下 公共運輸的成本須獲政府重視

2024/07/04 20:30

◎邱志偉

近日有許多鄉親關切，高雄捷運開冷氣的議題，特別是高捷岡山站在上周末通車，高捷永續經營我相當重視。

高捷岡山站在上周末通車，高捷永續經營讓人相當重視。（資料照）

因此，我也在本周一下午召開協調會討論此事。雖然，高捷已經確定將加開冷氣，然而因此增加財務成本的問題，我認為也需要獲得各界的重視與關注，特別是台電公司與承擔政府公共運輸建設工作的相關企業，為增進公眾交通便利，營運成本也會變相提高。當前極端氣候下，電價只會連年攀升，我認為各界都應當將此課題列為重點工作。

目前按照高捷公司試算，一年電費是增加約1億1700多萬元，但受到疫情影響，近年營收仍在穩定回溫階段，要立即損益打平有其難度。而政府又希望減輕台電公司虧損問題，按照企業永續經理理念，也不可能無限要求台電公司進行政策性補貼。特別是按照優惠電價收費辦法，補貼亦僅限電鐵路事業用於軌道運輸之用電，換言之極端氣候所致的冷氣費用支出，並不屬於電價優惠適用範圍。可以預見電費支出持續升高下，公共運輸的成本只會繼續攀升。

因此，我們都不樂見有一天，為了減輕營運壓力，而必須減少開冷氣最後造成民眾身體不適的憾事發生，或是因為冷氣支出提高而被迫調整票價等問題。根本之計仍有兩大面向，政府與公共運輸業者可以共同思考：

1、 公共運輸業者，例如高捷公司，應當增加更多事業開發與相關招商，市政府與中央政府提高更多全國性活動，能夠到高雄來展演，增加搭車人次。

近年來的高雄演唱會經濟，確實已讓高捷今年本季的運量創新高。圖為紅髮艾德演唱會場內外人數創紀錄，高捷單日運量高達26萬餘人次。（資料照）

以近年來的高雄演唱會經濟，確實已讓高捷今年本季的運量創新高，但僅靠演唱會不足，包含我長期關心三金頒獎在高雄，以及更多中央活動比賽能移至高雄舉辦。事實上，世界各國鐵路運輸要能單靠運輸賺錢，難度都不小，但有更多開發投資案，民間與政府共同攜手合作，才能讓運輸業永續經營。

2、 另一方面，我們也希望政府的電價補貼財源，能夠更加活化，並不宜拘泥特定單位，能夠由行政院邀集各部會，針對全國運輸業者的電價補貼，能有更多財務面的支持。當前台灣經濟表現、股市指數與許多產業都有持續創高的優異表現，也盼能有更多社會回饋機制，讓全民可以共享經濟成果。

而交通運輸已是國人的日常必須工具，搭乘舒適更是最基本的要求。

綜合以上所言，我希望從交通運輸業者，到中央政府單位，都能正視氣候變遷對於電費支出增加的問題。特別是氣候變遷，已經是全民的課題，不宜由個別的業者承受，要拉高重視層級，一起共同面對這項只會持續更加嚴峻的交通課題。

（作者為立法委員）


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