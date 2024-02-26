自由開講》演唱會經濟正酣 國民黨市議員還在裝瞎？！

◎葉宇晉

高雄辦理演唱會帶來龐大經濟效益。報載新北市為了搶食萬人演唱會商機，將研擬修訂體育場管理要點，讓板橋第一運動場、 新莊體育館也能舉辦演唱會等藝文活動，更積極規劃改建板橋第二運動場，成為可容納萬人的「新北小巨蛋」。

另外媒報導，「新加坡政府證實資助泰勒絲（Taylor Swift）在新加坡的演出，並表示泰勒絲演唱會將活絡當地經濟。」而後，新加坡確實於3月2日至9日舉辦泰勒絲時代巡迴演唱會（The Eras Tour），是巡演中唯一東南亞國家，總計6場、超過30萬張門票全數售罄，其中最高價VIP門票1228新元（約新台幣2萬8800元），遠高於去年（2023）BLACKPINK高雄演出最高票價新台幣8800元。

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根據統計，The Eras Tour門票收入光是去年就突破10億元美金（約新台幣314億元），高消費力帶動美國周邊飯店、零售、餐廳、娛樂等觀光商機高達46億元美金（約1443億元台幣），難怪新加坡政府願意資助高額費用（相傳為每場200萬至300萬美金），邀請她開唱作為東南亞唯一獨家演唱會的噱頭。

根據外媒《衛報》報導，傳出新加坡每場補助泰勒絲200萬至300萬美元（約新台幣6200萬至9300萬元）開唱，為的就是搶東南亞演唱獨家權。（法新社）

可見，演唱會經濟這塊大餅，不只是縣市間的競爭，而是國與國之間的較量。為了吸引國際巨星來台，相較新加坡政府砸大錢「收買」泰勒絲，高雄市推出免收取場地租金、免門票抽成，在財政困難下，也不失是一種好法子。近期BLACKPINK、COLDPLAY、紅髮艾德演唱會，就衍生驚人住宿、餐飲、交通等經濟效益；巨星魅力，更吸引港澳、歐美及東南亞國際觀光客到高雄朝聖，提升高雄國際能見度，顯示策略驟效。可惜，這樣的免收租金方案卻被高雄市國民黨議員當成炒作議題，抨擊高雄市政府圖利演唱會主辦方，此種想法令人難以理解！

疫後，演唱會經濟已成為世界潮流，演唱會主體建築、硬體設備良窳就是另類軍備競賽，但是台灣大型體育場地老舊、破損、廁所不足及供水故障問題也逐漸浮現，影響國外團隊來台意願及觀光形象。筆者建議中央政府與地方政府，須共同加強改善大型演唱會場地基礎設施，提升國外大咖藝人來台誘因。勿將演唱會議題淪為政治口水，錯失產業轉型良機，須知：「今天不做，明天就會後悔」，是經國先生70年代針對十大建設的發言，請國民黨也要一起記得！

（服務業）

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