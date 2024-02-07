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自由開講》面對台灣政治形勢「台派」應該站出來！

2024/02/07 11:47

◎陳慶坤

2024年大選之後台灣確實面臨全新的政治局勢，選後國會即使三黨不過半，但中國國民黨擁有多數席次的情況下，已經磨刀霍霍，未來台灣本土政權在紅藍白的夾殺前景堪慮。過去台派無論是被收編或當家不鬧事，可以說沉寂很長一段時日，只看見零星的火花，如今面對新的局勢挑戰，整合「台派」，重新站上體制外的抗爭、改革已經刻不容緩。

2024年大選之後台灣確實面臨全新的政治局勢，選後國會即使三黨不過半，但中國國民黨擁有多數席次的情況下，已經磨刀霍霍，未來台灣本土政權在紅藍白的夾殺前景堪慮。（資料照）

過去黨外興起，即面臨體制外或體制內改革問題的爭執，但從結果論來看，體制內改革已到山窮水盡疑無路的窘境。原因是台灣地處美、台、中特殊的國際政治環境，沒有80年代世界新興民主國家獨立的背景因素；在台灣即使宣稱「寧靜革命」，促成2000年政黨輪替的效應，但民進黨進入體制內以選舉為導向，卻面臨因「選票考量」而扭曲了初衷，成為中華民國體制的捍衛者？

如此導致台灣「獨立建國」的理念實踐派別林立，說是被分化也是不無可能，因為最不願意看到團結的台灣，國內外所在多有，致使台派「建國」的理念只能存在理論層面的空談，各吹各的調。即使最有效的方法是體制外運動與體制內運動合作，產生互補的效應，也是不容易做到。目前最具活力的台派團體，可能僅存由王獻極所創辦的「台灣國」，台灣國理事長陳峻涵時常孤軍奮戰於紅藍白的邪惡勢力之中，是台派的悲涼縮影？只是，我們不容許有悲觀的權利！

進入中華民國體制以改革或推翻中華民國體制其可行性與可能性，在別的國家或許可能，但在台灣它只是一種美麗的謊言，因為中共虎視眈眈併吞台灣從未改變，島內在地協力者與民進黨的關係不只是利益的對立，更是將民進黨視為敵人，是立場敵對的關係。

2024年大選之後，在中共教策劃下藍白打著民主反民主，日前立法院國民黨團召開記者會拋出國會六大改革方案，包括建立國會調查權、聽證權、建立藐視國會罪，以及重新恢復特偵組。這些看似以國會改革為名，其實是對過去蔡英文政府施政的清算，有可能重演陳水扁卸任後的戲碼，絕非危言；同時也是制肘未來賴清德政府整體內閣施政的攔路虎，迫使中央政府官員動輒得咎施政窒礙難行，造成台灣深陷民主危機與混亂之中，目的在造成人民對政府、社會的反感，以利他們往後2026、2028的選舉，則此在野的台派應如何反制？

因此，面對2024選後的台灣政治局勢，未來主戰場在立法院。戰鬥藍、地方黑勢力、紅藍白所共構的政治盤算；選前企圖將台灣鎖進中國重啟服貿談判；反對軍購、自製潛艇國防預算等等，勢必在立院升高亂象、禍源，不惜摧毀民主自由體制。

則此台派必須要重新整合，在體制外跟著升高抗爭以應時勢，應該是時候了！台派必須重啟號召台灣人對台灣前途、國際地位的關懷，獨派自己要有一套說法，不能任由政府解釋欺騙大眾。

（台灣教授協會、北社會員）

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