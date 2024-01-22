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自由開講》民眾黨立院黨團的起手勢很失敗

2024/01/22 15:26

魯直

2024大選落幕，民眾黨取得8位不分區立委席次。報載8人15日舉行記者會，說明未來國會議事運作原則，以及選舉立法院正副院長的立場。黃國昌說，希望藍綠有志角逐立法院長的人，提出4個非常具體的承諾，包括承諾第一會期修法「建立國會聽證調查」、修法強化「人事同意權審查」、修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

民眾黨黨團這個起手勢，藍綠兩黨幾乎不理會，把它當作空氣，醞釀自己提名正副院長，其原因是民眾黨這項起手勢，太失敗了、太無厘頭了。

黃國昌說，希望藍綠有志角逐立法院長的人，提出4個非常具體的承諾，包括承諾第一會期修法「建立國會聽證調查」、修法強化「人事同意權審查」、修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。（本報資料照）

首先，立法院是由全體立委集體行使職權，立院院長原則上議事中立，不參與黨團運作。一般法案，大抵須透過全體立委不斷討論、說服的過程，才能形成共識。下屆的立委尚未就職，所有議題都還沒有討論，無從形成共識，誰可以代表這些立委作任何承諾？如果哪個立委想選院長，做這四項承諾，只證明這個院長候選人是輕諾寡信或獨裁之輩，並不適合擔任立院龍頭之人，民眾黨這起手勢，不是失敗的起手勢，又是什麼？

其次，民眾黨提出的前兩項，包括建立國會聽證調查、修法強化人事同意權審查，憲法和法律都已經有規定。民眾黨如果覺得不夠，應先提出立院應如何具體擴權的草案。民眾黨沒有提出具體草案，叫藍綠立院院長候選人如何承諾？尤其立法院院長不是黨團總召，他的承諾，對立委根本起不了作用，民眾黨團對國家大事決策竟然如此沒有邏輯，未來怎麼改革國會？

至於修法強化「立委利益迴避規範」，民眾黨團不分區立委中就有人有多家公關公司，曾經承包許多政府業務。民眾黨首先應在自己黨團內規訂定規範，並提出自己的具體草案，否則「利益迴避」彈性非常大，不要說院長候選人沒有立場承諾，藍綠黨團對沒有具體內容的案子，也無法承諾。 最後承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則，也十分抽象。立院委員或院長特別費，歷年來許多用於婚喪喜慶或選民服務，這也要公開？沒有具體草案的抽象聲明，要人表示反對或贊成，實在強人所難。

八人的黨團提出的外行荒謬的考題，卻要叫各五十幾位立委的藍綠黨團寫答案，這不是傲慢的小孩子玩家家酒，又是什麼？

（作者為自由業、時事評論者）

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