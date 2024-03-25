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社論》能源政策必須確保台灣永續發展

2024/03/25 05:30

電價調整上週五定案。為了替台電的嚴重虧損止血，經濟部電價費率審議會決議，四月起電價平均調幅約十一％，平均電價每度三．四五一八元。住宅分成四種調整級距，其中，每月用電三三○度以下住宅調漲三％、三三一至七○○度調漲五％，占比九十三％。產業用電方面，逾四十四萬家工業用電戶調幅低於十四％，並增設年用電量五億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多二十五％。由此漲幅加上行政院預計撥補台電一千億元，台電今年的虧損預計可以縮小為約一百億元；加上央行突然升息半碼，可望壓抑通膨預期心理。經濟部強調，電價調漲影響消費者物價指數（CPI）應會略低於○．一七八％，對於民眾生計與產業發展衝擊不大。

由於憂心加重民眾的生計壓力，影響產業競爭力，以及防杜通膨惡化，台灣的公用事業費率長期以來處於低價，未能真實反映成本。然而，台灣資源匱乏，絕大多數能源仰賴進口，一旦國際原物料大漲，台電、中油等擔負照顧民生、產業政策任務的國營企業，勢必面臨嚴重虧損。因而，油、電的補貼、凍漲，造成價格扭曲，雖可以發揮舒緩物價上漲的短期壓力，但解決虧損，最終仍須由全民買單。尤有甚者，在全球追求淨零減碳，以應對極端氣候與全球暖化下，舉凡低電價、低油價、低水價似乎無法讓民眾、企業產生節能、減碳的意識，反而減損了能源供給與經濟的韌性。此所以烏俄戰爭之後，石油、天然氣等重要發電燃料的價格飆漲，各國都大幅調漲電價因應，但台電為平穩物價，未能在價格上適度反應，導致一一一年、一一二年，每發一度電就虧損 一．二元、○．九元，直至去年，台電累積虧損已高達三八二六億元，再也不能不調漲價格，抑止台電財務繼續惡化。但實際上，政府補助一千億元及電價調漲增加的營收與撙節成本，台電預計仍無法轉虧為盈。

此次政府毅然決定調漲電價，實際上與客觀大環境的變化有關。這些年國際原物料價格大漲，引發全球嚴重通膨，但我經濟韌性的強化已足以消化此一壓力。包括台灣人均GDP已超過三萬美元，民間擁有三．八四兆元的超額儲蓄與台商回流的龐大資金，造成房價、股價大漲，看回不回。如此優裕的資金環境，在長年享受低價的公用事業費率之後，予以適度的「回饋」，承擔應有成本增加，顯然仍有餘裕，不致對民生與企業形成太大壓力。事實上，民生用電分四種級距，調漲之後多支出的金額可說是微不足道；例如每月用電七百度以下，每日增加電費兩元，每月用電三○○一度以上，每日增加三十三元。而產業用電漲幅固然較大，但對半導體產業、餐飲等，成本增加不到一％，例如台積電常年維持五成以上的毛利率，也表示長期財務目標維持不變。更重要的是，我國住宅電價由每度二．六五元漲至二．七七元，與韓國的三．九九元、法國的七．四元、美國的十二．九五元、德國的十三．二元相比，仍然遠低於國際水準。而產業用電對比，台灣調漲後是三．八一元，韓國是四．五三元、德國是八．二元、法國是八．四五元、英國是十．七六元，台灣產業依舊掌握競爭優勢。

值得注意的是，工總對能源政策提出三大建議︰供電穩定列為首要施政重點；建議核電廠延役；確保綠電穩定供應、綠電價格合理。從能源供給與地緣政治風險思考，政府確應務實檢討這些建言，尤其核電廠在不增加發電機組前提下能否延役，一方面在供電吃緊時，可以作為備援；一方面，在現有能源供應的藍圖中，發電的各種燃料，都依賴進口，尤以天然氣不但面臨減碳後價格可能倍增，更因台灣的環評嚴苛、生態環保抗爭激烈，使得接收站興建不易，造成天然氣的安全存量不夠多，一旦面臨中共對台採取圍島封鎖，即可能暫時中斷石油、天然氣進口，屆時電力的供應必將出現嚴重短缺。因此，一則以備不時之需，一則因應中共武力犯台的地緣政治風險，核電廠備而不用，作為電力供應的選項之一，執政者似宜務實評估，不必因反核的道德潔癖予以斷然拒絕。

天然環境使然，台灣的石油、天然氣大抵由國外進口，而水資源亦因時而大量降雨，時而乾旱不雨，缺水危機不斷輪迴。如此缺乏資源的國家卻因政治上的考慮，長期提供遠低於國際價格的能源，顯然將無以為繼。在國際大潮流之下，台灣必將走上節能減碳之路，因此某種程度的「以價制量」，以及追求能源的多元化，才能確保民生需求與產業發展無虞，故而能源政策必須以科學、理性思考，不能意識形態掛帥，才是島國台灣的永續發展之路。

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