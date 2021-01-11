自由共和國》賴明煌／極端氣候之水資源管理建議

水情嚴重，釀成中南部大乾旱，去年祭限水措施。霧社水庫水位下降，庫底淤沙露出，變成一座小水池。(資料照)

賴明煌／土木博士、工程技師

已出櫃德國人羅德艾莫瑞奇（Roland Emmerich），二○○四年導演監製編劇拍攝之科幻災難片《明天過後》（The Day After Tomorrow）全球大賣，描述地球暖化致極地渦漩扭轉剎那席捲中低緯度地區造成全球寒化後，形成新冰河時期給地球帶來氣候災難（Climate Disaster）之情況，比較現況世界極端氣候變遷（Extreme Climate Change）種類多樣與發生頻率越來越高，怵目驚心。

日前來自北極所竄出之寒流，自北冰洋穿越白令海往西南的庫頁島侵入東北亞直抵台灣與菲律賓，均受這波寒害的影響。連中亞地區哈薩克有頭乳牛在路上走動，突然被攝氏負廿五度寒流凍結僵住之影片在網路上狂傳；台灣近日遭遇兩波寒流，當極地冷空氣來襲，沿海與空曠地區體感溫度趨近零度，尤其前兩天這波，夾帶更多水氣而來，連日又濕又冷低溫下，造成數十國人凍死、農漁作物紛傳寒害。

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大前年氣象局發布有警報颱風：為無登陸的山竹與瑪莉亞，共兩個；前年有米塔、利奇馬與無襲台的丹娜絲及登陸屏東縣滿州鄉的白鹿共四個；去年則無登陸巴威、米克拉、哈格比、黃蜂與五號侵台路徑卻也無登陸之閃電共五個颱風；一連多年沒有颱風登陸帶來降雨，交互影響致水庫乾枯遂釀成中南部大乾旱，甚至去年入秋後為配合無颱無雨釀乾旱之水源調配，連已長穗二期稻作立即休耕好來節約用水，可見水情吃緊之嚴重！同時去年起肺炎全球肆虐，為防疫必須多頻率洗手與不能出國旅遊全部改成國旅的觀光耗水及台商返鄉設廠的需水需電等，更是讓全國水資源調度雪上加霜。

台灣所建立氣候歷史僅一三六年氣象觀測其量化資料有限，故統計母數不足實難推斷預測未來變化，是不爭的瓶頸。以水資源的供需，既然降雨形成澇旱頻率之天威難測，故就可從需求端來減量與提升水資源效能，而非任由去日毫無限制地使用浪費與低產值的揮霍。大多數的國際專家認為倘若發生第三次世界大戰，可能肇因極端氣候釀水資源分配不均與糧食短缺所致，故多降雨的台灣要因應澇旱不均的變態已成未來日常，要加強水資源的開發與彈性管理及靈活的調配使用。

日本年雨量一七○○、南韓約一二○○而台灣高達二五○○毫米，但水價日本每度五十、南韓十五而台灣僅九．二元是這些鄰國的十八％與六十％。台灣已廿四年沒調整水價了，「不能要馬會跑又要馬不吃草」，而非平白在澇季時讓短延時豐沛的降雨直流江海而滴水不存在水庫裡，卻在旱季時需東挖西挖擠出珍貴儲水來給大眾民生與護國神山的工廠使用。建議在降雨極多致儲水豐富之季的水價甚至可調降，來鼓勵用水大戶私設儲水設備成為專用私人水庫，或以分月調整水價或分級距水價的制衡與不同業別有不同水價，也可鼓勵用水大戶投入節水省能設備與製程耗水管制等綠能措施，這些彈性措施均是全球防疫典範台灣發揮水資源管理與永續經營可以思考之模式。

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