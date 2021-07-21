自由開講》時間電價？調漲電價？傻傻分不清楚！

侯舒學

近日台電公司拋出正在研議未來將推出時間電價的消息，新措施的推出原本是美事一樁，遺憾的是，台北市某羅姓議員一見到「電價」兩字就見獵心喜，如撿到槍一般，沒搞清楚內容就胡亂開砲。

什麼是時間電價？簡單來說就是在不同時段，依據需電量的高低來訂定不同的電力價格。進一步來說，為了提供用電高峰的需電量，電力公司必須把各種發電成本較高的機組一同加入發電行列，該時段的供電成本理當較高，反之離峰用電時刻的供電成本則相較為低。因此，時間電價其實是在反映不同時間的供電成本，與羅議員口中的電價調漲根本是八竿子打不著的兩件事。

請繼續往下閱讀...

時間電價簡單來說就是在不同時段，依據需電量的高低來訂定不同的電力價格。（圖：台電提供）

實際上，時間電價是國際上最常用的負載管理措施之一，主要是利用不同時段的電價差異，引導民眾改變用電習慣，來達到降低用電尖峰的目的。眾所皆知，一天的中午是用電量最高的時刻，在實施時間電價的情況下，如果民眾減少中午時刻的非必要用電（例如用洗衣機洗衣服），並將這些用電行為改到其他時間，不但民眾本身可以享受到較低的電價，同時電力公司也不需要為了提供用尖峰用電而多蓋電廠，可以減少電力開發投資，進而降低空污與碳排放。

時間電價不是調漲電價，而是在引導民眾智慧用電，民眾甚至可以透過改變自己的用電習慣來享受到更低廉的電價，同時還可以降低整體供電壓力。說到這裡如果還扯到這是發電不足的問題，那就得再寫一篇文章來說道理了。

其實，時間電價也不是什麼新的措施，2016年台電公司就曾推動「住商簡易型時間電價」，甚至馬前總統執政時期積極推動的智慧電表建置，就是為了搭配時間電價來鋪路，真不知道當馬前總統看到子弟兵羅議員不明就裡、倒打自己當年政策的發言，心中是做何感想？

（作者為工程師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法