政治的日常》超短命首相宇野宗佑

平成第一位首相只當了六十九天，史上第三短。雖然做足準備，但是擋不住消費稅的民怨，被民眾記得的，只剩下「因為女性醜聞而下台」。

李拓梓

續上篇

竹下登因為「瑞克魯特」事件下台後，呼聲最高的首相人選是歷練豐富、被認為清廉潔白伊東正義。只是伊東身體不好，對自民黨未來改造的想法，也與竹下不太相同，因此最後伊東覺得竹下找他組閣只是換湯不換藥，沒有答應組閣，竹下只好找了宇野宗佑。沒想到伊東的決定開啟了平成時代短命、混亂的政治氣氛。

宇野宗佑的內閣很短命，但並不能說他是沒準備好的人。他當過防衛廳長官、科學技術廳長官、行政管理廳長官、通產大臣、外相，當首相前該歷練過的位子，他幾乎都歷練過。年輕時和海部俊樹、竹下登，都被認為是自民黨的未來之星，因此頗受矚目。

當首相前該歷練的職位宇也幾乎都歷練過。年輕時和海部俊樹、竹下登，都被認為是自民黨的未來之星，因此頗受矚目。（圖：朝日新聞）

他出身滋賀縣的釀酒世家，神戶商業大學讀到一半被徵召上戰場，戰敗後在西伯利亞滯留了兩年，回國後把那些飢寒交迫的故事記錄下來出版，結果大受歡迎。宇野能言善道、精明能幹，有「口八丁手八丁」的美名，品味也相當好，俳句、畫畫都是職業等級，對閱讀、音樂、古董和民藝品收藏也算是專家，說是文化人也不為過。

宇野內閣在1989年六月三號上台，為了要避免「瑞克魯特」事件的餘波，能選擇的閣員不多，許多沒經驗的人都因為需要政壇清新氣氛而被迫提早上線。但是歷史並沒有在管你有沒有經驗，宇野上台第二天，就遇到北京天安門事件的流血鎮壓，是否調整中國政策成為輿論焦點，政府一時也不知道該怎麼處置。

不過這個議題燒沒有兩天，就被宇野自己的醜聞蓋過去。週刊爆料，說宇野在神樂坂以每個月三十萬日幣的價格，包養過一名藝妓，一時輿論譁然，而據說宇野討價還價時伸出三隻手指表示三十萬的「指三本」，也成為當時社會的流行語，飽受揶揄，連國際媒體都以「首相的藝妓女孩」消遣這個事件。

宇野在神樂坂以每個月三十萬日幣的價格，包養過一名藝妓，醜聞一出，一時輿論譁然。（圖：網路）

接著打擊宇野內閣的是消費稅引發的民怨，1989年四月首度徵收3%消費稅，要把錢從民眾口袋掏出來，必定亂象頻仍，上漲的物價、麻煩的零錢、衝擊的內需景氣，從竹下內閣到宇野內閣，只有短短三個月，執政黨自然必須承受。接著進行的參議院大選，因為這樣的多重因素，自民黨慘敗，宇野只好宣布「一切責任都在我」，下台一鞠躬。

平成第一位首相只當了六十九天，史上第三短（後來才因為羽田孜六十四天而排名降為第四）。雖然做足準備，但是擋不住消費稅的民怨，被民眾記得的，只剩下「因為女性醜聞而下台」，算是蠻慘的一位首相。

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