政治的日常》後田中時代群像（三）：「鈍牛」大平正芳內閣

大平有一個綽號叫做「讚岐的鈍牛」，他出身香川縣，形象有如鄉下的水牛，負重、沈穩，耐力十足但並不起眼。他的政治能力超群，怎麼樣的鬥爭他都可以屹立不搖，但是憨慢講話，也不會行銷自己。老派但是能力強，中上但是不頂尖，「鈍牛宰相」最後以過勞死換取了自民黨意外的勝利，也算是馬革裹屍。

李拓梓

續上篇

大平正芳的眼睛非常小，細細長長的咪咪眼，跟他講話時幾乎不知道他眼睛是睜著還是閉著。他是一個認真努力的人，但不太會說話，句子和句子之間總要有一些啊、哇之類的語助詞。在美國記者逼問他日本的捕鯨問題時，他一開口就是啊、哇，逗得滿場哄堂大笑，化解了美方犀利的提問。他沒什麼魅力，但政治能力十足，打敗福田赳夫當上首相之後，再一次調整了日本外交的方向。

眾所周知，大平的盟友田中角榮和美國的關係不怎麼樣，拋棄中華民國去和中國建交，也讓美國不太諒解。很多人都說「洛克希德案」之所以會鬧得沸沸揚揚，八成和美國想給田中一點教訓有關。田中之後的總理三木武夫和福田赳夫，對美國都採取了「獨自路線派」的態度，但是大平正芳卻採取了「對美從屬派」的路線。

現在大家琅琅上口的「日美同盟」之說，就是大平正芳訪問華府時，對卡特總統所說的話。這是戰後兩國第一次使用「同盟」這樣的語彙來形容彼此，也顯見大平走的是對美修復關係的路線。另外，亞太經貿聯合體制的APEC規劃，也是大平正芳時期提出來的構想。

大平正芳的眼睛非常小，細細長長的咪咪眼，跟他講話時幾乎不知道他眼睛是睜著還是閉著。他是一個認真努力的人，但不太會說話。（圖：網路）

大平正芳是四國的香川縣人，他是農家的三子，很年輕時就信了基督教。從東京商科大學（現一橋大學）畢業後，加入大藏省官僚的行列，他喜歡看書，藏書據說超過七千冊，「寬容忍耐」、「低姿勢」是他從政以來一貫的風格。盟友田中角榮說與其說大平是政治家，不如說他是哲學家。

池田勇人擔任大藏大臣時，大平是大臣秘書官，城山三郎頗受歡迎的小說《官僚之夏》中，他也以轉任國會議員的前大臣秘書官角色出現過，雖然是故事當中驚鴻一瞥的前輩，但也顯示了他同期政治人物多由大臣物色出色官僚轉任的時代風潮。

大平歷任要職，在自民黨內有一定的地位，也是派系領袖。但大平一派並非最大派系，他曾在後佐藤榮作時代多次競爭首相位置而不可得，遂改扮演「造王者」，多次在田中和福田的「角福戰爭」中扮演關鍵角色，並且都偏向田中，成為田中角榮的堅強盟友。

除了外交政策之外，大平也提出了「田園都市構想」的主張，認為要強化社會信任，拉平城鄉差距，讓民眾普遍享受到經濟成長果實。當時日本的經濟發展已經來到巔峰，和國際強烈接軌，民眾生活明顯受到國際景氣波動影響。幾次石油危機導致的社會恐慌也讓政府認為如何讓民眾安居樂業，才該是未來施政的方向。

他既是財政官僚出身，對財政當然有自己的想法，想要再建財政，於是想出了「消費稅」一招。

「消費稅」意即在消費時加徵稅額，這種要大家把錢從口袋拿出來的想法，當然是大大不人氣。於是大平所領軍的自民黨，在1979年大選當中慘敗，僅能勉強過半。

與大平為敵的福田赳夫一派，聯合了三木派、中曾根派等一群人，抓準機會要大平下台負責，要幫被大平逼下台的福田討回公道。得到最大派系田中派支持的大平這邊，則堅定的表示過半就是過半，只要有過半選舉就不能算輸。自民黨內的「大福戰爭」一觸即發，自民黨陷入分裂危機，福田等人組成「自民黨改進會」揚言脫黨。

大平一派並非最大派系，他曾在後佐藤榮作時代多次競爭首相位置而不可得，遂改扮演「造王者」，多次在田中和福田的「角福戰爭」中扮演關鍵角色，並且都偏向田中，成為田中角榮的堅強盟友。（圖：網路）

「改進會」這邊決定推出福田赳夫競選總理，大平這邊的主流派也不甘示弱，召開黨中執會確認自己才是正牌首相候選人。結果雙方議員在自民黨總部內大打出手，透過電視轉播家醜外揚，弄的全國沸揚。最後「改進會」撤出會場，但堅決不妥協，自民黨這下推出了兩個首相候選人。儘管如此，依然有頭人爭相奔走，希望雙方能夠談出一個共識，甚至有「總裁福田，總理大平」這樣的建議，但都自忖能夠取得多數的兩造都沒有同意。

最終，國會議員投票，在野黨採取不沾鍋做法，選擇不涉入自民黨政爭，投給自己的黨首。最終經過兩輪投票，在田中角榮指揮若定之下，三木派跑票四張、福田派跑票一張，中曾根派則因為中曾根本人兩面押寶，有五人支持大平，因此大平在第二輪投票得到138票，擊敗了福田的121票，四十日抗爭落幕，大平正芳勝出。

不過大平的基礎並不穩固，這是史上第一次無效票252張比當選票還多的一次選舉。不旋踵大平正芳就被在野黨提出不信任案，福田派、三木派都缺席投票，大平只能解散國會，重新改選。但他自己卻在隨後的競選當中，因為心臟病發猝逝，結果自民黨卻因為首相死去的同情票，居然得到大勝。

大平有一個綽號叫做「讚岐的鈍牛」，他出身香川縣，形象有如鄉下的水牛，負重、沈穩，耐力十足但並不起眼。他的政治能力超群，怎麼樣的鬥爭他都可以屹立不搖，但是憨慢講話，也不會行銷自己。老派但是能力強，中上但是不頂尖，「鈍牛宰相」最後以過勞死換取了自民黨意外的勝利，也算是馬革裹屍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法