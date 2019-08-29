政治的日常》「天才」田中角榮的日本列島改造論（一）

田中角榮擊敗了當時人氣低落的佐藤一派，順利爭取到首相職務。和競爭菁英相比，講話好笑、學歷不高的反差，反而成為「角桑」的招牌，上任之初的民意支持度高達62%，說是戰後最受歡迎首相當之無愧。

李拓梓

續上篇

戰後最受到矚目的首相，如果田中角榮是第二名，那大概不會有人敢說自己第一。不過，他受到重視並非因為受歡迎，反而是因為不受歡迎。他是維新元老之後第一個沒有拿過大學學位的首相，相對於前後官僚菁英高來高去的言論，田中講話就像「浪花節」的相聲表演者一樣，直白又能博得滿堂彩。

田中是戰後「金權政治」的代表性人物，但是龐大的金流卻救不了他逐漸低迷的支持度，甚至他下台和遭到檢察官逮捕，也都是因為金流問題。在他的領導下，自民黨儘管選舉總不若預期，政權卻依然堅不可摧，是以田中持續影響日本政壇十數年，直到派系內的徒弟竹下登拒絕田中「再等一屆」的要求，執意出任首相，這位因為出身和風格被稱為「金太閣」、「闇將軍」的派系領袖，才算勢微。

田中角榮。（圖：網路）

田中角榮出身新瀉鄉下，父親生意失敗之後流連競馬，因此他小學時就擔負起養家的重責。儘管成績很好，但他很早就斷了升學的念頭，工作養家活口。十五歲到東京打拚投入土木事業，不久後遇到戰爭入伍，卻又因病退伍，等到回到自己熟悉的土地營建事業，田中因為聰明過人、眼光精準，事務所賺了不少錢，戰後成為政治圈的金主。

1946年田中角榮首度參與選舉，結果落選；次年捲土重來，以二十八歲之齡當選眾議員，事業、政治兩條船踏得好不得意。他聰明能幹、使命必達，有著「電算推土機」的綽號，歷任首相都喜歡他，也願意重用他，讓他從次官幹起，終於在岸信介內閣時當上了郵政大臣，隨後一帆風順，政調會長、大藏大臣、黨幹事長、通產大臣等重要職務他通通歷練過。尤其是通產大臣任內，田中一段「各位都比我專業能幹，但我有肩膀會擔責任」的演說，博得輿論和官僚的讚揚，也讓他成為首相接班的熱門人選。

他的前任佐藤榮作幹了七年首相，卸任之後想要交棒給愛將福田赳夫，但田中角榮半路殺出，不僅自組「越山會」，更取得各派系的支持，擊敗了當時人氣低落的佐藤一派，順利爭取到首相職務。和競爭菁英相比，講話好笑、學歷不高的反差，反而成為「角桑」的招牌，上任之初的民意支持度高達62%，說是戰後最受歡迎首相當之無愧。

1972年訪中的田中角榮與周恩來合影。（圖：網路）

田中角榮在擔任通產大臣期間，因為一心想要爭取擔任首相，曾經找了智庫學者一同研究，提出《日本列島改造論》的著作，現在當上首相，列島改造成為當紅話題，一時洛陽紙貴，狂銷八十萬冊。把新幹線蓋到新瀉，讓日本海側的二線都市發展起來，人民不用離鄉背井到大都市工作，成為人們琅琅上口的田中政權目標構想。

「日本列島改造」和池田勇人的「所得倍增計畫」一樣，乍聽不可思議，執行困難重重，副作用往往比建設先引起民怨。通貨膨脹、土地炒作、財政問題，先把田中內閣弄得雞飛狗跳，幾年下來，這些副作用把田中內閣的支持度拉低到百分之二十上下，政權顯得搖搖欲墜。（待續）

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