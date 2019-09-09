政治的日常》後田中時代群像（一）：青天霹靂組閣的三木武夫

田中被捕前夜，自民黨內的三木派、中曾根派人物，還在料亭通宵聚餐，被田中派議員認為早有預謀，派閥鬥爭的氣氛一觸即發。當初把三木於青天霹靂中推上舞台的椎名悅三郎也認為三木太過頭，「得意忘形，全無惻隱之心」，認為這樣做會危及自民黨政權，自民黨內一場「扳倒三木」的戰爭正要開始。

李拓梓

續上篇

三木武夫說自己組閣是「青天霹靂」，實在不無幾分道理。三木派是自民黨當中的一個小派系，當田中角榮因為「金脈與人脈」、「越山會女王」的醜聞下台時，自民黨的選情需要一個形象清新的人物來救急。因此儘管田中的宿敵福田赳夫、盟友大平正芳都想要爭取總裁位置，副總裁椎名悅三郎卻採取「裁定」，要求實力最弱的三木武夫出面組閣。

小派系要在大局當中生存，需要一點運氣，也需要領導者的能耐。三木喜歡說自己是「巴爾幹政治家」，顯然對自己折衝樽俎的能耐很有信心。他家境不錯，也娶了豪門出身的太太，經濟從來無虞。年輕的時候就是有正義感的人，長大從政也秉持著這樣的信念，因此在當時暗黑當道的政壇被認為是一股清流。

但政治這件事，很難說自己最有理想，別人都沒有。三木確實很清廉，外號叫做「清廉三木」，他領銜提出公職選舉法和政治資金規正法修法，但因為內容實在太嚴苛、不可行，導致最後雖然立了法也沒人當回事。

三木武夫外號「清廉三木」，他領銜提出公職選舉法和政治資金規正法修法，因為內容實在太嚴苛、不可行，導致最後雖然立了法也沒人當回事。（UN Photo/YN/ARA）

他任內遇到最大的挑戰莫過於1967年二月的「洛克希德案」。這個案子至今仍有千萬個謎，但總之就是田中角榮任內向洛克希德公司購買飛機的三十億佣金，透過遊走政商界的兒玉譽士夫流向政壇，其中有些流向不明。

案件捲入不少官員，但受審的官員為了怕偽證罪，都宣稱自己「記不得了」，這句話一時成為流行語。兒玉後來稱病不出，被指控載送他的司機則在審訊後自殺。這一切都使得輿論對案情直指田中。三木面對這個狀況，不知道基於什麼考慮，並沒有採取任何阻止方案，法務大臣稻葉修還放話說，以相撲來說，兩個月內會有「橫綱級」人物遭到搜捕。

檢方很快搜捕了田中角榮的秘書，隨即又逮捕田中派的佐藤孝行、橋本登美三郎兩位現任議員被捕，田中不久之後也遭到逮補。由於田中的「金權政治」形象已經伊於胡底，民眾無不對政府的行動拍手叫好。

只是所謂清廉，經常也只是政爭的藉口，田中被捕前夜，自民黨內的三木派、中曾根派人物，還在料亭通宵聚餐，被田中派議員認為早有預謀，派閥鬥爭的氣氛一觸即發。當初把三木於青天霹靂中推上舞台的椎名悅三郎也認為三木太過頭，「得意忘形，全無惻隱之心」，認為這樣做會危及自民黨政權，自民黨內一場「扳倒三木」（三木おろし）的戰爭正要開始。

即便被逮補，但田中角榮從未承認犯罪。（time-az.com）

田中被捕後一週，田中派的議員就在黨內發動政變，要求三木下台。趁火打劫的大平正芳、福田赳夫也加入「扳倒三木」的陣營。不過輿論顯然同情三木，因此倒閣不成。三木是小派系，這位「巴爾幹政治家」想到的方案，是集結黨外的力量來對抗自民黨的壓力，這個看似悲壯的決定並沒有錯，解散國會之後的改選，自民黨首次沒能過半，是靠著選後拉幫結派重新組織，才勉強過半，三木因此必須引咎辭職。

即便被逮補，但田中角榮從未承認犯罪，他堅持自己很久沒有和兒玉聯繫，不知道五億元下落。同時也宣布退出自民黨。被檢方逮捕的三位議員當中，田中角榮在新瀉以十六萬八千票第一高票當選，橋本登美三郎在茨城縣以七萬三千票第三高票當選，僅佐藤孝行在北海道落選。新瀉的選民顯然相信被三木惡整、受盡委屈的田中角榮是清白的。這場由田中派議員發動的「忠臣藏」行動，最終獲利的人是田中的政敵福田赳夫，他在勉強過半的國會當中出任了首相。（待續）

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