政治的日常》「天才」田中角榮的日本列島改造論（二）

田中角榮因洛克希德案名譽大傷，成為金權政治的代言人。自民黨從三木之後接連幾位首相的變化，也都因此和田中的「越山會」牽扯不清，1990年開始大受歡迎的政治漫畫《聖堂教父》正是以這段時間遭到派閥壟斷的日本政治為雛形，所描繪出來的政治風景和願景。

李拓梓

續上篇

田中在內政上喊出列島改造，對外也一改佐藤內閣保守、親台的政策，啟動對中和解，不僅首度訪問中國，更和中華人民共和國建交。建交的過程中，田中也吃了中國的苦頭，他一席「給中國人民添了麻煩」的說法，讓中方非常不滿，也讓中方找到理由採取更強硬的態度來面對建交後的台日關係。戰爭狀態終結、國交恢復，承認台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分三個條件，中國一步不讓。

一方面急於和中國建交，一方面也無法要求中國讓步，田中接受了中國方面的要求。但田中過度讓步的做法，引起台灣方面很大的不滿，不僅讓田中在國內受到以舊佐藤一派，和政壇新星石原慎太郎等人為首，親台議員組織的「青嵐會」連番砲轟，台灣也立即宣布對日斷交，兩方甚至斷航，讓日本飛機往來東南亞必須繞開台北航空管制區，日方也算是損失不小，這件事情後來花了很長一段時間才收拾。不過，田中角榮的決斷力和執行力，也讓他押寶的中方讚賞不已，也因此，後來田中角榮雖然失勢，但鄧小平訪問日本時仍然執意前往拜訪他。

田中角榮的決斷力和執行力，讓他押寶的中方讚賞不已，也因此，後來田中角榮雖然失勢，但鄧小平訪問日本時仍然執意前往拜訪他。（圖：網路）

日中建交讓田中的支持度一時水漲船高，但列島改造論尚未執行就難關重重，困局來得很快，沒讓田中得意太久。一年上漲3.3%的物價被輿論稱作「狂亂物價」，石油危機火上加油，讓憂慮沒衛生紙用的主婦把賣場的衛生紙搶購一空，這起「衛生紙之亂」也讓田中內閣的支持度一路下滑。

此時他的愛將，也是負責執行列島改造論財政計劃的愛知揆一過世，田中面對動搖的支持基礎，只好啟用競爭者福田赳夫，福田是保守財政論者，他上台也代表了列島改造論的龐大工程必須暫時畫下句點，田中也只能用「列島改造論只是我的論文」來敷衍搪塞。不過長遠來看，列島改造的方向，無論是新幹線、公路等基礎建設工程，或者是二線城市發展的基本方向，日本政府至今都在執行，九州新幹線、北海道新幹線、北陸新幹線，還有興建中的中央新幹線、長崎新幹線，都是平衡列島城鄉差距的重點建設。

接下來的參議院選舉，在複數選區當中，田中給予自己支持的候選人強大的金援，嚴重衝擊自民黨其他派系候選人的得票，他的黨內競爭對手福田抱怨「三百萬的輸給五百萬的」，但田中的努力並沒有挽回自己的支持度，參議院選舉大敗，過去支持他的三木武夫、他的死敵福田赳夫都辭職，田中內閣搖搖欲墜。

田中的努力並沒有挽回自己的支持度，參議院選舉大敗，過去支持他的三木武夫、他的死敵福田赳夫都辭職，田中內閣搖搖欲墜。（圖：網路）

雪上加霜的是，記者立花隆在《文藝春秋》上登出了〈田中角榮研究：金脈與人脈〉一文，不僅重創田中的金流，更讓田中的秘書兼情婦佐藤昭子以田中派系一把手「越山會女王」之姿曝光，這不僅讓田中角榮在外面難看，也讓他家庭掀波，女兒敦子自殘，而一直代替母親執行第一夫人任務的長女田中真紀子也非常抓狂，為了家庭和諧和國家安定，田中最終只能辭去首相職務，回任陽春議員。

不過，掌握自民黨內最大派系「越山會」的田中，無疑仍是日本政壇起起落落的關鍵決定者之一。田中下台後，代理自民黨總裁的椎名悅三郎為了不讓派系掀波，指定了形象清廉的三木武夫為首相接班人，希望能夠挽回自民黨形象，沒想到三木六親不認，讓田中陷入全日空購機的「洛克希德案」，田中本人甚至遭到逮捕。此案不僅田中個人涉案，整個「越山會」甚至其他自民黨派系都為之震動，連椎名都覺得三木的切割和追殺略嫌過份。

三木武夫。（圖：網路）

但田中角榮也因此名譽大傷，成為金權政治的代言人。自民黨從三木之後接連幾位首相的變化，也都因此和田中的「越山會」牽扯不清，1990年開始大受歡迎的政治漫畫《聖堂教父》正是以這段時間遭到派閥壟斷的日本政治為雛形，所描繪出來的政治風景和願景。被認為是一代政治天才的田中角榮，因為洛克希德案元氣大傷，只能在地下指揮政治，政治影響力也由盛而衰，漸漸失去了在政壇舉足輕重的地位。

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