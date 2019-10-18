政治的日常》終於擺脫田中角榮的竹下登（上）

忍耐一向是竹下的強項，他做事思路周詳、行事縝密，人稱「過石頭也要敲一敲」，這也是他可以成為田中派系內實力領袖，並勝出組閣的原因。

李拓梓

中曾根康弘剛剛執政的時候，被輿論嘲笑是「田中曾根內閣」，但他利用田中年紀漸長，派系內領袖被田中壓制的狀況，順勢以培養競爭者的模式，擺脫了田中的影響力。1985年田中角榮洛克希德案被判決有罪，派系內人心渙散，竹下登結合了金丸信，成立了「創政會」。竹下當時為了避免田中角榮不愉快，還特別面報「創政會」只是個讀書會，沒有派中派的問題。

但田中聽了還是很不高興，竹下素有大志，卻一直被田中視為輕浮躁進，據說竹下曾在聚會時說過「今日聽田中列島改造，明日看竹下唱海軍小歌」，讓田中感到非常不悅。事實上，洛克希德案告一段落，即使被判有罪，但田中仍然想要找機會重出江湖，他把竹下登找來，要他放棄組閣機會再等等，田中說自己已經忍了十年，再做一屆就會把機會讓給竹下。據說竹下聽了什麼也沒說，只是緊緊握著酒杯。離開慕白官邸後，記者問竹下和田中老爺談了什麼，他只回了「忍耐、忍耐、永遠要忍耐」。

竹下不回答問題，顯然是因為認為田中過時了。但即便過時，田中卸任後依然叱吒日本政壇十年，每一位內閣總理大臣都是靠田中支持才能當選，實力不容小覷。可是不久之後田中就病倒了，病因是「腦梗塞」，據說是因為對竹下、金丸等人的眾叛親離太生氣了，成天在家裡喝悶酒引起的問題。

病倒的田中依然參加選舉，也能夠順利當選，但他一次院會也沒出席過，影響力大幅的降低。竹下很清楚，田中的時代結束了，現在是他的時代了。兩年後，「創政會」改組為「經世會」，不久之後中曾根辭職，指定竹下登接任自民黨總裁並組閣，他終於可以登台唱海軍小歌了。

中曾根辭職，指定竹下登接任自民黨總裁並組閣，他終於可以登台唱海軍小歌了。（圖：網路）

忍耐一向是竹下的強項，他做事思路周詳、行事縝密，人稱「過石頭也要敲一敲」，這也是他可以成為田中派系內實力領袖，並勝出組閣的原因。

竹下出身鳥取鄉下，戰爭時他是「學徒出陣」的早稻田大學學生兵，戰敗後他補完學業，回到故鄉當英文老師。戰敗讓竹下受到很大的刺激，他決心投入政壇，參與戰後日本的改革和重建。二十七歲先選上了島根縣議員，幾屆之後三十四歲問鼎眾議院，最後有幸成為縣議員出身，自認頗識民瘼的首相。

竹下登受到佐藤榮作賞識，四十七歲就擔任史上最年輕的官房長官，後來又受到田中角榮賞識，歷任要職。他為人客氣，以不得罪人為原則，對於不懂的事總認真傾聽，據說在澡堂裡還會幫隔壁的人擦背，一點大議員的架子也沒有。當了首相之後被稱為「低姿勢首相」，也算博得謙虛美名。不過竹下這些手段，無論是利用人情、發展信賴，都很有其師田中角榮的手腕。

竹下登當了首相之後被稱為「低姿勢首相」，也算博得謙虛美名。不過竹下這些手段，無論是利用人情、發展信賴，都很有其師田中角榮的手腕。（圖：網路）

談起竹下受到田中信賴，就得提到「大福戰爭」期間，正是竹下登拿著名冊一通一通電話為大平正芳拉票，最終幫助大平擊敗福田赳夫，居功厥偉。不過竹下後來和田中鬧翻，主要也是因為他太了解田中，深知田中不培養派系內的人接班首相，是因為不想派系領袖的地位遭到挑戰之故。這件事情對竹下登影響深遠，不僅是竹下政壇攀升之時，時時得顧忌田中老爺的臉色；在竹下卸任首相後，他一反田中的風格，把七奉行一一推上政治前台，展現出和田中角榮完全不同的垂簾聽政風格。

不過總之，田中就是失勢了，權力像他的健康一樣流逝而去。竹下登終於可以大展身手，出面組閣。竹下組閣之初，派系內戰將如雲，橋本龍太郎、小淵惠三、小澤一郎、羽田孜、梶山靜六、渡部恆三、奧田敬和被稱作「竹下派七奉行」，黨內擁有一百一十三席議員，派系內對手二階堂進只有十五席、後藤田正行只有十三席。執政之初有如「滿帆出航」支持度達到48%。（待續）

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