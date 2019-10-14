政治的日常》後田中時代群像（五）：風見雞宰相中曾根康弘（下）

中曾根想要帶領日本走出吉田茂「一國的和平主義」，變成一個「國際國家」。因此對於當時由雷根、柴契爾主義領導的新自由、新保守主義路線，都奉行不逾。這位被輿論認為戰後唯一的「大統領型首相」的總理大臣，卸任雖然還選了好幾屆議員，也順利交棒給兒子，但因為派系不振，很快就失去了影響力，不過他活了非常久，今年已經一百零一歲，是昭和時期唯一還活著的首相。

李拓梓

續上篇

在中曾根領導的時代，日本跟上國際潮流，朝著新保守主義、自由放任主義的方向前進，和當時美國的支持不無關係。當時冷戰已經接近後期，雖然沒人預料到蘇聯很快就要崩潰，但雷根對於自由民主資本主義終究會戰勝共產威權計劃經濟一事，始終相當有信心。中曾根英文流利，和雷根一拍即合，非常「麻吉」，兩人再見面後的早餐會上互相以名字稱呼，「ロン・ヤス關係」（Ron-Yasu）成為當時輿論的話題。

事實上，在雷根的要求下，中曾根確實做了包括日圓升值、軍費提升等承諾，他曾經以一席「不沉的航空母艦」說法，強調美日之間堅固的夥伴關係，讓國際社會印象深刻。由於中曾根的友好，雷根也以好友之姿，讓中曾根在G7峰會中隨著雷根身邊站上國際舞台。中曾根有一百七十八公分，是同時代中少見的大個子，高大挺拔的身材沒有輸給其他國家領袖，讓戰後一直被認為是「政治侏儒」的日本人有揚眉吐氣的感覺。

除了對美關係，在冷戰後期的國際社會中，中曾根也積極修復對中國、韓國的關係。因此教科書爭議、靖國神社參拜的議題，隨即浮上檯面。文部大臣藤尾正行因為歷史問題失言而下台，但中曾根本人卻成為第一位參拜靖國神社的首相。中曾根曾經參與過戰爭，親眼目睹過同袍戰死的悲劇，參拜靖國神社並非沒有理由。只是一下子要大臣因為戰爭議題失言辭職，自己卻又跑去參拜靖國神社，被輿論批評是「風見雞」，並非沒有道理。

和他年輕時立場一致，中曾根想要帶領日本走出吉田茂「一國的和平主義」，變成一個「國際國家」。因此對於當時由雷根、柴契爾主義（Thatcherism）領導的新自由、新保守主義路線，他也都奉行不逾。其中對日本衝擊最大的莫過於「廣場協議」（Plaza Accord）。這是源自美元黃金匯率脫鉤的「尼克森震撼」（Nixon Shock）以來最大的改變。

在冷戰後期的國際社會中，中曾根也積極修復對中國、韓國的關係。因此教科書爭議、靖國神社參拜的議題，隨即浮上檯面。（圖：網路）

日本一直在尼克森震撼後，強力的維持日圓的低價格，以保持外銷能力，造成的貿易逆差讓以美國為首的國際社會相當不滿。中曾根雖然曾經有過「每位國民買一百美元的外國貨」倡議，但這種花言巧語，又豈是美國人所能接受。1985年，在紐約的廣場飯店，日本、美國、西德、英國和法國達成共識，世界金融朝向變動匯率的方向前進。日圓被迫升值，從一美元三百六十元，劇貶為兩百四十元，兩年後甚至掉到一百四十元的水準。

日圓升值造成的巨大影響，除了美日貿易逆差的逆轉，日本產品在美國滯銷，更引發了日本廠商外移。所謂「雁行理論」，在日本生產沒有競爭力的產品，大量移往韓國、台灣以及東南亞。而這些國家的製品也大量進口到日本市場，產業外移、失業、終身雇用制遭到動搖，再加上日本國內男女同工同酬的「男女僱傭機會均等法」實施，都讓日本社會發生劇烈的變化。

為了因應蕭條而採取的低利率措施，使得融資擴張，大量金錢被投入股市、房市，造成一波泡沫經濟。日經指數1980年大約八千點，到了1989年底是三萬八千九百五十七點。東京銀座的老字號文具店「鳩居堂」前地價，1980年是八百四十八萬元，1989年是三千六百五十萬元。無中生有、平地起高樓的土地煉金術處處盛行。

而日本政府為了抑制這波泡沫不要太大，開徵地價稅、制止土地融資，也嘗試提高利率，來阻止投機活動。問題是低利率本就是為了刺激景氣，現在卻又要提高利率來阻止投機，這種父子騎驢、互相矛盾的政策弄了幾年，最終在九零年代導致了泡沫破裂。

這樣的問題並不只發生在日本，鄰近的台灣也深受影響，要求升值的壓力不只針對日本，乘日本尾巴叩關美國市場的MIT產品也造成台美貿易逆差，美方多次施壓，強迫台幣升值，也在台灣造成了一樣的泡沫經濟風潮，外貿國家深受世界局勢影響之深，由此可見。

中曾根今年已經一百零一歲，是昭和時期唯一還活著的首相。（AP）

1986年，中曾根解散國會，並在改選中大獲全勝。他隨即決定在次年趁勝提出「消費稅」，以解決日本政府長期因為舉債和赤字預算造成的財政缺口。但中曾根本人在選舉時早已明確表示過不會開徵消費稅，這個違反選舉承諾的政策，最後遭到國會反對而遭廢棄。在野的社會黨、公明黨、民社黨、社民黨組成「稅制改惡阻止聯合鬥爭本部」，自民黨內反對聲量也很大，中曾根本人的支持度也遭受重傷。

當然，「政界風見雞」從來不是隨便說說，中曾根眼見情勢不妙，決定快快下台，不再競選自民黨總裁。他在竹下登、安倍晉太郎和宮澤喜一三位競爭者當中，選擇了竹下登接班。這位在戰後消耗快速的首相群中撐了五年的內閣總理大臣，終於卸下職務。

這位被輿論認為戰後唯一的「大統領型首相」的總理大臣，卸任雖然還選了好幾屆議員，也順利交棒給兒子，但因為派系不振，很快就失去了影響力，不過他活了非常久，今年已經一百零一歲，是昭和時期唯一還活著的首相。去年歡度一百歲生日時，中曾根看起來還很硬朗，和大眾分享健康長壽的秘訣是吃得清淡、保持好奇心，並表示能夠參與日本的戰後重建，是一件幸福的事情。

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