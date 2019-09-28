政治的日常》後田中時代群像（四）：戰後最不有名的首相鈴木善幸

他上台的時候大家問的問題是「善幸，WHO？」，等到他要下台，大家問的問題變成「善幸，WHY？」雖然任期也有兩年，但鈴木善幸大概是日本戰後最不有名的首相之一。

李拓梓

續上篇

大平正芳急死，自民黨各派閥又開始蠢蠢欲動。呼聲最高的自民黨副總裁西村英一本來理所當然要扶正，結果自民黨大勝，他卻落選，失去了首相的角逐資格。有意願競爭的還有中曾根派的領袖中曾根康弘、三木派的河本敏夫、大平派的宮澤喜一。不過田中角榮不喜歡宮澤、福田赳夫對中曾根不爽，河本敏夫則是福田和田中都不接受。

由於大家喬不出個所以然來，最後接任首相的，就由「番外」的大平派第二把手鈴木善幸出任。鈴木是政壇老將，但戰後以來，接任首相者，之前都應該要有外相、藏相、通產相等重要職務歷練。鈴木的歷練過程卻很內政，他是岩手縣的漁民家庭出身，農林省水產養殖所（今東京海洋大學）畢業後，就投入漁會組織。1947年就在社會黨推薦下選上議員。後來因為吉田茂的關係，加入民主自由黨。

由於精明幹練，他歷任郵政大臣、官房長官、厚生大臣、農林大臣等職務，並且長期擔任負責募款的自民黨的總務會長，成為大平派系的二把手，並和田中角榮交好。只是這些歷練，都以內政為主，和戰後首相們幾乎都有通產大臣、外務大臣、大藏大臣歷練的經驗不太相同。怎麼看都是「派系二把手」的歷練，他當上首相，外國人的反應全都是「善幸，WHO？」 鈴木善幸很清楚自己的侷限，他一上台就告訴閣員，自己的政治是「和的政治」、「全員野球」的概念，拿他自己喜歡的棒球為例，只有九個人一起努力，才能贏球。很多人覺得漁民協會、社會黨出身的他「思想有問題」，可能左傾。但鈴木自己很清楚，真正的問題並不在自己左傾與否，而且他根本覺得自己年輕時的主張是「人道主義」，影響他內閣存續與否的關鍵，是他親近田中角榮派系色彩太明顯。

鈴木善幸歷任郵政大臣、官房長官、厚生大臣、農林大臣等職務，並且長期擔任負責募款的自民黨的總務會長，成為大平派系的二把手，並和田中角榮交好。（圖：網路）

他自承接任總理也算是「青天霹靂」，如果不是最大派系的田中角榮下了指導棋，也輪不到他當首相。因此外界總有「角影內閣」、「直角內閣」的訕笑，甚至有人說他根本「本籍地田中派、現住所大平派」，是個受到田中指使的「憨愚首相」。可見得即使卸任這麼多年而且退黨，田中終究還是自民黨內的「造王者」。

為了平衡派系，鈴木內閣其實廣納自民黨內各方派系，競爭者宮澤喜一擔任官房長官、河本敏夫出任經濟企劃廳長官、中曾根康弘擔任行政管理廳長官，而田中角榮的愛將，具有形象具有灰色陰影的二階堂進，後來則出任了黨幹事長職務。可惜黨內派系依然不免揶揄各派系佔的位子重不重要，還是「目白的闇將軍」、「今太閣」田中角榮在決定。

可即便廣納群雄，善幸不熟悉外交和保守派中比較偏自由的思考，還是鬧過一些問題。比如他和美國總統雷根會晤時，提到「日美同盟」並不包含軍事，引起保守的外務省抗爭，甚至導致當時的外相伊東正義憤而辭職，就是例子。

大家都不看好鈴木，但鈴木內閣還是維持了兩年左右。打倒鈴木的是他不熟悉的財政問題。他想要建立比較積極的財政，又害怕像前輩大平正芳提出的「消費稅」問題受傷。因此提出了「財政非常事態宣言」，主張「不增稅的財政改革」，模仿美國的胡佛委員會，找來財界的大前輩企業家土光敏夫組織了「第二次臨時調查委員會」（第一次是大平正芳任內）。

鈴木內閣維持了兩年左右。打倒鈴木的是他不熟悉的財政問題。（sankei.com）

不過鈴木財務很強，很會募款，卻不太懂財政，「臨調會」後來幾乎變成他的對手中曾根康弘的禁臠，也因此後來中曾根內閣提出解決國鐵等長年虧錢的國營公司民營化方案時，很多人都忘了這其實是鈴木內閣任內的規劃。

臨調會提出了老人醫療免費廢止、教科書免費制度廢止、中小學校每年級四十人以下學校廢止的建議。但這些撙節方案都沒有用，日本政府大舉債的狀況依然，而國際景氣不振，大量逆差造成美日貿易摩擦的問題也讓美方不斷施壓日本。最後壓垮鈴木的，是老首相福田赳夫對鈴木的財政方案的公開批判，鈴木自忖政治實力脆弱，乾脆宣布放棄競選自民黨總裁，主動讓出總理職務。

他上台的時候大家問的問題是「善幸，WHO？」，等到他要下台，大家問的問題變成「善幸，WHY？」雖然任期也有兩年，但他大概是日本戰後最不有名的首相之一。

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